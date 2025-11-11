¿No actualizaste tu DNI? Reniec solicita renovar DNIs vencidos para votar en las Elecciones 2026

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estados Civil (Reniec) indicó que los ciudadanos que cuenten con su DNI vencido pueden realizar su actualización con miras a las Elecciones Generales 2026.

2,1 millones con DNIs vencidos

Faltan solo cinco meses para las Elecciones 2026 donde las peruanas y los peruanos votarán por el presidente, senadores, diputados y representante del Parlamento Andino para que ejerzan el poder por un periodo legislativo de cinco años.

Por ello, ante el cierre del padrón electoral del pasado 14 de octubre, Reniec informó que más de 2,1 millones de personas mayores de edad cuentan con el DNI vencido.

Como se sabe, tener el DNI con vigencia es fundamental para emitir un voto en los próximos comicios. La directora del Reniec, Milagros Suito, indicó que todos estos ciudadanos sí pueden y deben renovar este carné de identidad para ejercer su derecho al sufragio el próximo 12 de abril, según precisó para la agencia Andina.

De esta manera, sí es posible renovar tu documento de identidad y votar en las próximas Elecciones sin ningún tipo de impedimento. Sin embargo, las actualización que efectúes no aparecerán en el padrón electoral pues este cerró a mediados de octubre.

Se recuerda que, según señaló el miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE),Willy Ramírez, todos los ciudadanos que no han actualizado su DNI vencido no podrán votar.

Datos proporcionados por Reniec

Según información del organismo, la ciudad de Lima es la ciudad con la mayor cantidad de personas con el DNI vencido con más de 600 mil ciudadanos. Posteriormente, continua la ciudad de La Libertad con 112 mil ciudadanos, Piura con 111 mil y Cajamarca con 82 mil peruanos.

Dentro de Lima Metropolitana, San Juan de Lurigancho es el distrito con cerca a 60 mil personas con el DNI caduco. Del total de peruanos con DNI caduco, más del 50% cuentan entre 18 y 39 años.

Entre las razones que explicarían por qué los ciudadanos con DNI vencido se encuentran razones geográficas y económicas. Ambas pueden retrasar la emisión de un carné de identidad.

Según el estudio de Reniec, los ciudadanos con menor nivel educativo sumado a la falta de presencia del Estado en diversas zonas, son los ciudadanos menos propensos a la actualización del DNI.

Sin embargo, la presidente del Reniec, Milagros Suito, precisó que es necesario presentar el DNI actualizado al momento de realizar el voto en las Elecciones Generales de 2026.