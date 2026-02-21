Anuncian corte de AGUA para el 23 de febrero: ¿Tu distrito se verá afectado este lunes?

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A juntar agua desde ya! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó que tiene cortes programados para este lunes 23 de febrero en algunos distritos de Lima Metropolitana. Conoce si tu zona se verá afectada con esa medida de forma temporal.

Motivo del corte de agua el 23 de febrero

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal anunció que realizará una nueva jornada de labores y acciones necesarias como parte del mantenimiento planificado de su sistema con el objetivo de optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento del recurso hídrico en el futuro.

En ese marco, por la interrupción temporal del servicio de agua potable, la empresa estatal exhortó a la ciudadanía de las zonas que se verán afectadas a tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes.

Asimismo, dio a conocer que, en caso de que el servicio no se vea restablecido en el horario indicado, no duden comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano, para saber el motivo detrás de la demora.

"Sabemos lo importante que es el agua y entendemos que estos eventos pueden generar incomodidades. Por ello, nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad", se lee en el comunicado de Sedapal.

Interrupción del servicio en Comas

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Amistad Unida, A.H. Collique, A.H. Collique II, A.H. 13 de Enero, A.H. Manuel González Prada, P.J. Milagro de Jesús, P.J. Santa Cruz.

A.H. Amistad Unida, A.H. Collique, A.H. Collique II, A.H. 13 de Enero, A.H. Manuel González Prada, P.J. Milagro de Jesús, P.J. Santa Cruz. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 348.

Este anuncio se da en medio de la expectativa de la ciudadanía, luego de que se revelara que el aumento en la tarifa de agua y saneamiento previsto para el primer semestre de 2026 no tendrá que pagarse de golpe. Con el objetivo de aliviar el impacto en la economía familiar, la empresa permitirá que los usuarios residenciales dividan ese monto adicional en cuotas mensuales hasta diciembre de 2027.

Recomendaciones ante el corte de agua

Para saber si habrá más cortes de agua en Lima Metropolitana, puedes acceder a través de este LINK de Sedapal. Asimismo, ten en cuenta las siguientes recomendaciones ante la restricción del servicio para el lunes:

Almacena agua con anticipación: Guarda suficiente agua limpia en recipientes para beber, cocinar e higiene personal. Llena baldes, botellas, tanques u otros recipientes limpios antes de la hora del corte para tener una reserva segura.

Guarda suficiente agua limpia en recipientes para beber, cocinar e higiene personal. Llena baldes, botellas, tanques u otros recipientes limpios antes de la hora del corte para tener una reserva segura. Usa el agua con moderación: Durante el corte, evita usos innecesarios como lavar autos o regar plantas.

Durante el corte, evita usos innecesarios como lavar autos o regar plantas. Mantén los recipientes tapados: Para evitar la contaminación del agua almacenada, usa recipientes limpios y cubiertos.

Para evitar la contaminación del agua almacenada, usa recipientes limpios y cubiertos. Evitar el consumo excesivo.

Abrir los grifos lentamente al momento de reanudar el servicio.

Así que hasta el cierre de esta nota, Sedapal, a través de sus redes sociales, reportó que cortará el agua potable en el distrito de Comas este lunes, 23 de febrero.