Mr Peet fue operado de urgencia y no pudo narrar el Alianza Lima vs Sport Boys

A pocas horas del duelo en Matute entre Alianza Lima y Sport Boys, la transmisión sufrió un cambio de última hora luego de que Mr Peet pasara por una operación de urgencia y no pudiera estar en la narración del partido ¿Qué le pasó? Aquí te contamos.

Mr Peet fue operado de urgencia

Todo estaba listo para un choque bien picante en Matute entre Alianza Lima y Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Apertura, con ambiente de fiesta total.

Sin embargo, horas antes del pitazo inicial, se confirmó una noticia que llamó la atención de los hinchas y de los seguidores de la transmisión: Mr Peet no estaría en la cabina de narración.

El periodista deportivo es una de las voces principales del canal L1 Max y, además, es reconocido públicamente como hincha acérrimo del club de La Victoria, por lo que su presencia en este tipo de partidos suele ser muy habitual.

Desde producción, la información fue muy clara: el comunicador había tenido que pasar por una intervención quirúrgica de emergencia, lo que hacía imposible que pudiera cubrir el compromiso entre blanquiazules y rosados.

A pesar del impacto que generó la noticia, también se confirmó que el narrador se encuentra estable y en proceso de recuperación, descansando luego de la operación de urgencia.

¿Qué operación tuvo Mr Peet?

Fue su compañera de trabajo, Ana Lucía Rodríguez, quien explicó públicamente qué fue lo que ocurrió con el narrador y por qué no estaría presente en la transmisión.

"Fue operado hoy en la mañana, le dio apendicitis. Le mandamos un gran abrazo, pronta recuperación. Peter, obviamente, no va a narrar el partido (entre blanquiauzles y rosados). Quien va a narrar es Michael Cordero; le deseamos todo lo mejor del mundo a Michael", señaló la periodista.

En reemplazo de Mr Peet, la narración del encuentro quedó en manos de Michael Cordero, quien asumió el desafío de relatar uno de los partidos más atractivos de la fecha 4 del Torneo Apertura.

Cabe recordar que Mr Peet también conduce el programa deportivo A Presión, espacio en el que es una de las figuras más reconocidas del canal y donde mantiene un contacto permanente con los hinchas.

De esta manera, el partido entre Alianza Lima y Sport Boys se disputó sin una de sus voces habituales, luego de que Mr Peet fuera operado de urgencia por apendicitis y no pudiera narrar el encuentro.