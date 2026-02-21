Comas: detienen a dos extorsionadores que pretendían atentar contra transportista por cobro de cupos

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Duro golpe a la criminalidad. Hace unas horas, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre la captura de dos extorsionadores tras un feroz operativo. Los delincuentes fueron detenidos justo cuando pretendían atentar contra la vida de un transportista por negarse a pagar cupos.

Caen extorsionadores en Comas

El informe preliminar indicó que ambos detenidos son de nacionalidad venezolana y fueron identificados como Jesús André Pavuena Lugo (18) y Aular Colina Israel Antonio (20). Pavuena confesó que habían sido contratados para acabar con la vida de un transportista a cambio de 1,500 soles.

Por otro lado, se informó que ambos estarían extorsionando a la línea de colectivos del paradero José Olaya, en Comas. Durante la intervención, se les incautó un arma de fuego y un cartucho con doce municiones, además de sus respectivos DNI.

Lo sorprendente es que el arma incautada pertenece a un policía que, a inicios de año, denunció el robo de su arma de reglamento. Exitosa pudo acceder a las cámaras de seguridad de la fecha en que los delincuentes asaltaron al efectivo y se llevaron su pistola.

El hecho ocurrió en la madrugada del pasado 6 de enero. Los delincuentes asaltaron al policía con la misma moto en la que fueron capturados hace unas horas. Ahora, ambos serán procesados por los delitos de extorsión agravada, banda criminal, tentativa de homicidio y tenencia ilegal de armas.

Balean chofer de 'La Estrella'

Los atentados armados contra el transporte público parecen no tener fin. Esta vez, un bus de la empresa 'La Estrella' fue baleado por presuntos extorsionadores cuando circulaba por Ancón dejando a su chofer herido.

De acuerdo a las primeros reportes, el hecho se dio sobre las últimas horas del martes 17 de febrero cuando la unidad estaba cerca de culminar su recorrido. En ese momento, dos sujetos aparecieron a bordo de una moto lineal y procedieron a disparar sin reparo alguno contra el vehículo.

El conductor logró esquivar la mayoría de los proyectiles, pero uno de ellos logró darle a la altura del hombro dejándolo herido. Luego de que los atacantes huyeran, testigos y vecinos de la zona trasladaron de inmediato a un hospital cercano

De esta manera, la rápida intervención de la PNP evitó un nuevo hecho de sangre en Comas y permitió desarticular a estos extorsionadores. Las investigaciones continúan para determinar si estarían implicados en otros ataques contra transportistas. Ambos permanecerán detenidos mientras afrontan graves cargos ante la justicia.