Reinician búsqueda de efectivo que fue arrastrado por el río Rímac: Visualizaron su chaleco y casco

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) reiniciaron, esta mañana, las labores de búsqueda del cuerpo de Patrick Ospina Orihuela, suboficial que fue arrastrado por el río Rímac al intentar rescatar a un perrito. Miembros del Cuerpo General de Bomberos realizarán "revisión exhaustiva", aseguró comandante a cargo.

Trabajo coordinado por parte de autoridades

Mediante declaraciones a nuestro medio de comunicación, el brigadier Jorge Canal, quien se encuentra a cargo de la búsqueda, brindó detalles del trabajo que realizarán los efectivos de rescate este sábado 21 de febrero. Las autoridades se han ubicado en el puente El Ejército, en Cercado de Lima, para continuar esta búsqueda.

"Estamos reiniciando labores en apoyo de la Policía Nacional del Perú, ellos son los que están haciendo el despliegue de las maniobras de recuperación. Como Cuerpo de Bomberos lo que estamos haciendo desde tempranas horas de la mañana, es hacer nuevamente la visualización de la rivera del río desde el Puente hasta la desembocadura en el Callao", dijo a nuestro medio, este sábado 21 de febrero.

Es así que, miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) iniciarán en pocos minutos, los trabajos correspondientes para recuperar el cuerpo de Ospina Orihuela. Según precisó el comandante a cargo, la búsqueda se reanudará desde el mencionado puente El Ejército hasta la desembocadura en el Callao.

Al respecto, Canal precisó que el trabajo se está realizando de manera coordinada junto a la Municipalidad de Lima y San Juan de Lurigancho; las autoridades municipales han efectuado la entrega de drones con la finalidad de ayudar en dicha búsqueda en los puntos "ocultos" del río Rímac.

Compañeros visualizaron implementos de rescatista

Cabe mencionar que, según el brigadier, compañeros del rescatista visualizaron que su cuerpo pasó debajo del puente El Ejército; sin embargo, no continuó, por lo que se presume que podría encontrarse atrapado en el caudal. Asimismo, detalló que el chaleco que llevaba Ospina como parte de sus implementos fue hallado y retirado. También, visualizaron el casco que el rescatista llevaba puesto y otros elementos a lo largo de la rivera del río.

"El punto focal es aquí en el puente El Ejército, vamos a hacer la revisión exhaustiva de todos estos andenes que hay en la caída del río para poder descartar y tratar de ubicarlo lo más pronto posible", precisó Jorge Canal.

Es así como, miembros de los bomberos y la Policía Nacional han reiniciado los trabajos de búsqueda del efectivo Patrick Ospina. Según precisó el brigadier a cargo, el punto principal es en el puente El Ejército.