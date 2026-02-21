Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este sábado, 21 de febrero?

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Bajó el precio del dólar en Perú? Conocer cuál es el comportamiento de esa divisa y el tipo de cambio te permitirá tomar decisiones más informadas sobre tus compras y ahorro este sábado 21 de febrero.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

Perú atraviesa un nuevo gobierno de transición y ahora bajo el mando de José María Balcázar tras la censura de José Jerí. En medio de ese cambio de poder e incertidumbre política, la ciudadanía e inversionistas se mantienen a la expectativa sobre cómo reacciona el dólar frente a estas circunstancias, pese a que el mandatario, en su primer discurso, anunció su intención de mantener la política monetaria e independencia del Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP).

Además, recuerda que un movimiento significativo en el valor del dólar puede tener consecuencias en la inflación, el empleo, la deuda, el comercio y el bienestar económico de la ciudadanía. Por lo cual, se considera prudente monitorear de cerca la evolución del tipo de cambio y evaluar los movimientos antes de decidir el momento más conveniente para cambiar divisas.

Una entidad del Estado que te permite estar al día sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado cambiario peruano es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que te mostramos a continuación, precisamente en la jornada de este sábado.

SÁBADO, 21 DE FEBRERO
COMPRA VENTA
S/ 3.353 S/ 3.360

Los valores dados a conocer líneas más arriba revelan que el tipo de cambio varió a la baja, en comparación al último viernes, 20 de febrero, cuando la compra del dólar era de S/ 3.360 y la venta de S/ 3.366.

Tipo de cambio dólar paralelo

También debes tener en cuenta el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo (casas de cambio).

En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente para este 21 de febrero: Compra a S/3.350 - Venta a S/3.370.

Precio del dólar Sunat y paralelo este 21 de febrero, en Perú.

Así cerró el dólar ayer, 20 de febrero

Si deseas invertir o realizar transacciones con el dólar, también debes revisar a cuánto cerró el dólar, y una entidad que te permite saber ello es el BCRP. A través de su página web, esta institución liderada por Julio Velarde señala lo siguiente:

El dólar cerró ayer, viernes 20 de febrero, en 3,3630 (con una apertura de 3,3580), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3561, con un máximo de 3,3660 y un mínimo de 3,3510.

Así cerró el dólar el 20 de febrero, según el BCRP.

Es así como, de acuerdo al portal de Sunat, el tipo de cambio del dólar presentó una leve variación a la baja a solo dos días de la designación de José María Balcázar como presidente interino de Perú.