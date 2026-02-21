Los Olivos: repentina lluvia perjudica a comerciantes de comida y taxistas durante la madrugada

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las repentinas lluvias en pleno verano siguen ocurriendo en diversos puntos de Lima. En la madrugada de hoy, una fuerte precipitación tomó por sorpresa a comerciantes de comida y taxistas de Los Olivos, quienes se vieron afectados por la baja demanda de sus servicios y productos.

Intensa lluvia afecta a comerciantes y taxistas

Aproximadamente a la medianoche, empezó a llover muy fuerte en varios distritos, especialmente en Los Olivos. Un equipo de Exitosa llegó hasta el óvalo Izaguirre para conversar con los comerciantes de la zona, quienes expresaron su descontento por el clima.

Los vendedores de platos como caldo de gallina, caldo de mote y pollo broaster dijeron que las lluvias afectan directamente sus ventas, ya que las personas no se detienen a comer como es habitual en esa zona. Además, sus puestos se mojan y deben estar limpiando constantemente.

"Los clientes no pueden comer bien por la lluvia", dijo una vendedora. "Muchas veces la gente ya no se sienta a comer; además, a cada rato tengo que estar limpiando la mesa para que todo esté limpio", señaló otro comerciante.

Por otro lado, los taxistas indicaron que las lluvias aumentan el riesgo de sufrir accidentes, debido a que las pistas están completamente mojadas, por lo que deben conducir con mayor precaución.

"Ahorita la gente no sale por la lluvia. Además, al manejar debemos tener cuidado porque el carro no frena en seco y siempre patina. Debemos ser precavidos", dijo un conductor.

Indeci advirtió de lluvias en varias regiones

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó el pasado miércoles 18 de febrero, que existen 418 distritos de la sierra y costa norte en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa, para el período del jueves 19 hasta el sábado 21 de febrero.

Desde el INDECI han tomado en consideración el escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) ante el Aviso Meteorológico N.º 053 del SENAMHI.

Dicha alerta, señala que las precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada a fuerte intensidad se registrarán en algunas provincias de las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Puno.

Es así que, las lluvias registradas en plena temporada de verano generaron malestar entre comerciantes y taxistas de Los Olivos, quienes reportaron pérdidas económicas y mayores riesgos al trabajar. Vecinos esperan que el clima mejore en los próximos días para retomar sus actividades con normalidad y evitar más afectaciones.