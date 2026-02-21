¡Alarmante! Incendio en presunto almacén de reciclaje afectó a vivienda multifamiliar en Surco

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la madrugada del 21 de febrero, se registró un incendio de código uno en el distrito de Santiago de Surco. Los bomberos informaron que el fuego se habría propagado en un presunto almacén de reciclaje y se expandió rápidamente por el lugar, afectando a una vivienda multifamiliar. El siniestro ya fue controlado.

Incendio en presunto almacén de reciclaje

Las llamas se originaron en una vivienda ubicada en el cruce de la calle 9 de Diciembre con el jirón Fernando Rodríguez, en el distrito mencionado. El fuego se desató en el primer piso de un inmueble multifamiliar. Según los vecinos, en el lugar vive un anciano que se dedica al reciclaje.

El brigadier de los Bomberos, Jorge Vega, informó que la presencia de material reciclado representó un mayor desafío para los hombres de rojo al momento de atender la emergencia. "Se ha encontrado bastante material acumulado, aparentemente de reciclaje, especialmente plásticos", indicó.

Hasta el lugar llegaron cuatro unidades de Bomberos y 26 efectivos que lograron extinguir las llamas. Se confirmó que no hay víctimas que lamentar y que también se hizo presente la brigada de rescate de Surco.

Finalmente, Jorge Vega indicó que la emergencia fue controlada después de una hora y ya no existe riesgo de que el fuego se siga propagando a viviendas aledañas. "Los motivos del incendio pueden ser muchos: una vela o un cortocircuito. No hay forma de saberlo y para eso debe realizarse una investigación", sentenció

¿Qué hacer en caso de incendio?

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), recomiendan en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116 .

Del mismo modo, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por su parte, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir.

En caso de ocurrir un amago de incendio, el INDECI recomienda utilizar un extintor para apagarlo, siempre y cuando haya conocimiento de uso. De no ser así, se debe evacuar a una zona segura extrema, no usando los ascensores para transportarse.

De esta manera, el incendio fue controlado tras una hora de intenso trabajo por parte de los bomberos, quienes evitaron que las llamas se propagaran a viviendas cercanas. No se reportaron heridos ni víctimas mortales. Las causas del siniestro serán determinadas por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes.