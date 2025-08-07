Triple asesinato en pollería de Lurín: Fiscalía abre investigación preliminar por el delito de homicidio

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Frente al triple asesinato suscitado la noche de miércoles 6 de agosto en Lurín, el Ministerio Público dispuso abrir investigación preliminar por la tragedia que enluta por completo al sector Julio C. Tello.

Como se recuerda, la restaurante "La Esquina del Sabor" fue epicentro de una nuevo ataque de la delincuencia, el cual dejó sin vida el dueño del establecimiento y dos de sus trabajadoras. El local tenía tan solo dos meses de haber sido inaugurado.

Diligencias fiscales

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín (Tercer Despacho), realizó diligencias por el delito de homicidio en agravio de Erick Villavicencio Huamaní (37), Hermenegilda Berrocal del Carpio (35) y Carmen Victoria Uzcátegui de 55 años, la última de nacionalidad venezolana.

En ese sentido, la fiscal adjunta provincial Yakeline Geraldina Chávez Terrones, dispuso el levantamiento de los cadáveres y la toma de muestras de sangre y balísticas en la escena del crimen.

Las acciones realizadas por la representante del Ministerio Público son a efectos de que la unidad policial especializada efectúe las pericias correspondientes, para de esta manera, esclarecer el crimen ocurrido en el distrito de Lima Sur.

Policía investiga el caso

Pasada las 11:00 p. m., delincuentes llegaron al establecimiento comercial y de inmediato empezaron a disparar al aire. A los pocos segundos, sale el dueño del local y pese a rogar que no atenten contra su vida, los hampones no tuvieron misericordia y acabaron con su vida, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Con el pasar de los minutos, personal policial llegó al lugar de los hechos, encontrando 10 casquillos de bala regados en la vía. De inmediato, acordonaron el lugar para que el equipo de Criminalística realice sus diligencias según ley.

Aunque las causas del atentado son aún materia de investigación, las autoridades no descartan que se trate de un ataque por extorsión; no obstante, otra hipótesis que maneja la PNP es que se podría tratarse de un homicidio por ajuste de cuentas.

Por su parte, los vecinos de la zona informaron que es la primera vez que se da un hecho sangriento en el lugar, por lo que se encuentran consternados debido a que se registró en una zona comercial y muy cerca a un parque donde suelen ir niños y adultos mayores.

De esta manera, desde el Ministerio Público inician investigaciones para intentar identificar a los responsables del atroz crimen y su posterior captura por parte de la Policía Nacional.