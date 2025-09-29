Precio del dólar HOY en Perú, lunes 29 de setiembre: Aquí la cotización del tipo de cambio

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si tienes ahorros en dólares o soles, o si inviertes en activos que están vinculados a la moneda estadounidense, conocer su precio te ayuda a tomar decisiones informadas para proteger o hacer crecer tu dinero. Es por ello la importancia de conocer cuál es su cotización del tipo de cambio para este lunes, 29 de septiembre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El dólar es una moneda de referencia para la economía global. Movimientos bruscos en su precio pueden indicar o generar cambios en la inflación y la estabilidad económica del país; por ello, su comportamiento es seguido de cerca por autoridades, empresas y ciudadanos.

En ese marco, te revelamos los valores que maneja la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para la compra y venta de esta moneda estadounidense en Perú:

Compra: S/3.494

S/3.494 Venta: S/3.502

¿A cuánto cerró el dólar el viernes 26?

Otro portal oficial donde se puede obtener información sobre la cotización del dólar y su tipo de cambio interbancario es el Banco Central de Reserva (BCRP). Dicha entidad reveló que ayer, la divisa estadounidense cerró el tipo de cambio el viernes 26 de septiembre en 3,4940, (con una apertura de 3,5005).

¿Pero por qué surgen estas variaciones en la cotización del dólar? Pues bien, se deberían a factores internos y externos que afectan la oferta y demanda de dólares en el mercado. Aquí te explicamos las principales razones de forma clara y ordenada:

Política monetaria de EE. UU.: Cuando la Reserva Federal (Fed) sube las tasas de interés , el dólar se fortalece globalmente. Los inversionistas prefieren colocar su dinero en activos en dólares, lo que incrementa la demanda de esta moneda en Perú y la encarece.

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

Inestabilidad política o económica: Cuando hay crisis políticas, protestas o incertidumbre económica, las personas y empresas buscan proteger su dinero comprando dólares.

Intervención del BCRP.

Tipo de cambio del dólar 'Ocoña'

Inversionistas evalúan el tipo de cambio para decidir si invertir o no en un país, ya que las ganancias pueden verse afectadas por la variación de la moneda local frente al dólar u otras divisas. Por ello, entre otros datos sobre las fluctuaciones del dólar, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.480 | Venta S/ 3.510

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar?

Puedes ingresar a la web del Banco Central de Reserva del Perú o seguir medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters y medios nacionales especializados para mantenerte informado sobre las fluctuaciones que sufre el dólar en el país. También puedes acceder a estas entidades:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

En resumen, estar al tanto del tipo de cambio y del valor del dólar es clave para manejar de manera eficiente los recursos y adaptarse a las fluctuaciones del mercado. Además, este conocimiento permite tomar mejores decisiones en compras, inversiones, pagos de deudas y planificación financiera, precisamente este lunes, 29 de septiembre.