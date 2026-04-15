Comunidad asháninka recibe certificación para prevenir incendios forestales

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de distintos incidentes forestales que vulneran el bienestar de sus habitantes, distintos integrantes de una comunidad nativa amazónica asháninkas recibieron una certificación aprobada por la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú.

Este miércoles 15 de abril, 19 brigadistas asháninkas de la cuenca del Río Ene finalizaron su capacitación como instructores en prevención de incendios forestales.

¿Cuánto tiempo duró esta certificación técnica?

La capacitación que marcó una nueva etapa en la historia del río Ene dio como resultado la formación de 19 nuevos brigadistas y tuvo una duración de cinco días para la preparación de instructores especializados que forman parte de esta comunidad amazónica.

Certifican a brigadistas asháninkas para prevenir incendios forestales

Esta capacitación tuvo lugar en la Escuela de Supervivencia de Montaña, en Lima y fue brindada por especialistas de la Escuela de Bomberos, contando con la participación de instructores del Programa de Respuesta a Combate de Incendios Forestales (PRIF).

Además, para separar cada una de las enseñanzas, en los módulos se impartieron técnicas de prevención, control y respuesta ante eventualidades ambientales como los incendios forestales.

Incluso, el Programa de Respuesta a Combate de Incendios Forestales impartió evaluaciones continuas a los brigadistas para garantizar el entendimiento de cada uno de los procesos.

Retos en el aprendizaje

El reto en este aprendizaje continuo no solo fue saber como combatir el fuego, sino tener las herramientas metodológicas para poder impartir estos conocimientos en las 45 comunidades que integran la cuenca del río Ene.

La finalidad de esta capacitación es promover un manejo responsable y sostenible en las actividades cotidianas en la selva del Perú para que las probabilidades de un incidente sean reducidas en gran magnitud.

Según Carlos Malpica, director de la INBP enfatizó en la importancia de este proceso porque permite romper paradigmas y ampliar la frontera del Cuerpo de Bomberos.

"El fuego no tiene que ser malo; si lo gestionamos bien, puede convertirse en un gran aliado", señaló Malpica

Cifras significativas

Este despliegue de información impartida tiene como resultado las principales cifras que van en favor de las comunidades.

19 nuevos instructores asháninkas certificados.

nuevos instructores asháninkas certificados. 45 comunidades del río Ene que serán beneficiadas con las réplicas de capacitación.

comunidades del río Ene que serán beneficiadas con las réplicas de capacitación. 5 días de entrenamiento intensivo en técnicas de prevención y pedagogía de emergencia.

Finalmente, con esta certificación los nuevos 19 brigadistas asháninkas retornan a su comunidad no solo con herramientas, sino con el reconocimiento oficial que promueve entender la mejor manera de proteger la Amazonía de los incendios forestales.