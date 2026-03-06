Emergencia en Ayacucho tras desborde de río: Minsa despliega brigadistas de Salud y confirma tres heridos

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) se pronunció luego de que, este viernes, se reportó el desborde del río Sanquirhuato, en Ayacucho, lo que generó que varias zonas del distrito de Ayna San Francisco queden inundadas. Ante la emergencia, desplegaron brigadistas de Salud para que brinden atención a los afectados.

Minsa realizó coordinaciones ante emergencia

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el organismo del Estado realizó una publicación en donde emitió un comunicado tras la alerta en Ayacucho, región que está sufriendo los estragos de las intensas lluvias registradas en zonas del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

En tal sentido, al tomar conocimiento sobre estos hechos que han causado gran alarma en la población, realizaron las coordinaciones correspondientes con la Dirección Regional de Salud (Diresa) Ayacucho y las autoridades de la Municipalidad de Ayna.

Instalarán puesto médico

Tras dicha comunicación, se determinó que se desplieguen 12 brigadistas de Salud hacia la zona del desastre para brindar el apoyo correspondiente ante la cantidad de personas afectadas. Además, estos realizarán la búsqueda del zancudo transmisor del dengue debido a que por la inundación podrían aparecer insectos en gran cantidad.

"Tras las inundaciones y el desborde del río Sanquirhuato a causa de las lluvias intensas en el distrito de Ayna provincia de La Mar, el Minsa informa que en coordinación con la Diresa Ayacucho y la Municipalidad de Ayna se ha desplegado a 12 brigadistas de Salud para realizar búsqueda activa en la zona afectada", escribieron en sus redes sociales, este viernes 6 de marzo.

Según informaron, también se instalará un puesto médico de avanzada para atender la emergencia. De tal modo, enviarán medicamentos e insumos para los cientos de damnificados en el distrito Ayna San Francisco, en la provincia de La Mar.

#GabinetePresente en Ayacucho | Tras las inundaciones y el desborde del río Sanquirhuato a causa de las lluvias intensas en el distrito de Ayna provincia de La Mar, el Minsa informa que en coordinación con la Diresa Ayacucho y la Municipalidad de Ayna se ha desplegado a 12... pic.twitter.com/LOT21muhrP — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 6, 2026

Confirman tres heridos tras inundaciones

Cabe mencionar que, momentos posteriores, el Minsa informó que hasta el momento, se registran tres heridos producto de la activación de quebradas y el incremento del caudal del río Sanquirhuato. Los afectados están recibiendo atención médica en el Hospital Apoyo San Francisco.

"Además, se desplazaron en total 22 brigadistas, dos ambulancias y kits de medicamentos para garantizar la atención a posibles afectados adicionales", detallaron en otra publicación, en donde señalan que la información se encuentra en desarrollo.

#GabinetePresente en Ayacucho



🔴 Actualización | Ante la activación de quebradas e incemento de caudal del río Sanquirhuato, hasta el momento se registran tres heridos que reciben atención oportuna en el Hospital Apoyo San Francisco.



Además, se desplazaron en total 22... pic.twitter.com/hj26JRPzqi — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 6, 2026

De esta manera, la inundación del distrito de Ayna San Francisco, debido al desborde del río Sanquirhuato ha afectado gran cantidad de viviendas y a pobladores que se vieron sorprendidos por este desastre natural producto de las intensas lluvias en la zona.