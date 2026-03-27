Alfredo Bryce Echenique: Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación seis obras clave del escritor

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Seis obras clave del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, publicadas entre 1968 y 2002, fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura. Estas se encuentran conservadas en la Biblioteca Nacional.

Seis obras de Bryce Echenique son declaradas Patrimonio Cultural de la Nación

La prolífica producción literaria del autor peruano, Alfredo Bryce Echenique, ha tenido un reciente reconocimiento póstumo tras su fallecimiento a los 87 años el pasado viernes 13 de marzo.

El Ministerio de Cultura declaró como Patrimonio Cultural de la Nación seis unidades bibliográficas del célebre literato, publicadas entre 1968 y 2002, que actualmente se encuentran en el acervo de la Bibilioteca Nacional del Perú (BNP).

Así dicha medida se oficializó a través de la Resolución Viceministerial N°000089-2026-VMPCIC/MC, publicada ayer en el diario oficial El Peruano, en la que se resalta el valor histórico, intelectual y cultural de estos ejemplares.

De acuerdo al documento oficial, la relevancia de estas piezas literarias se sustentan en el legado del autor en los diferentes campos del arte y la ciencia. Además, contribuyeron al desarrollo histórico, científico, artístico social e intelectual peruano.

De igual manera, fueron tomados en cuenta el tipo de edición de cada ejemplar, su complejidad de producción dándole importancia a las primeras ediciones. Adicionalmente, se tomó en cuenta las singularidades que cada libro haya adquirido tras su impresión como por ejemplo las dedicatorias entre intelectuales más importantes de la cultura peruana.

Las obras que fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación

Las obras literarias de Alfedo Bryce Echenique que fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación está integrada por "Huerto Cerrado" (1968), la primera edición de "Un mundo para Julius" (1970), "La vida exagerada de Martín Romaña" (1981), "El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz" (1985), "No me esperen en abril" (1995) y "Huerto para mi amada" (2002).

Dicho trabajos literarios del fallecido escritor se caracterizan por una narrativa que engloba humor, ironía, crítica hacia la oligarquía limeña y cómo la capital fue formándose por la diversidad cultural así como por las tensiones sociales a finales de 1960. Todo ello, fue tomado en cuenta para reconocer el trabajo del literato.

Es en ente este contexto que, debido al gran valor histórico, intelectual y cultural, el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación seis obras clave del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, que fueron publicadas entre 1968 y 2002, que se encuentran custodiadas en la Bilbioteca Nacional del Perú.