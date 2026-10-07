Astudillo confirma captura de implicados en últimos ataques contra transportistas: "Seguimos en una ofensiva fuerte"

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó la captura de presuntos implicados en los últimos ataques contra transportistas y aseguró que la Policía Nacional mantiene una ofensiva permanente para combatir las organizaciones dedicadas a la extorsión.

Ministro Astudillo confirma captura de implicados en extorsión

Durante sus declaraciones, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) señaló que las autoridades vienen realizando operativos de manera constante para identificar y detener a los responsables de estos hechos delictivos.

Precisó que, debido a la naturaleza de las investigaciones, algunos de estos procedimientos no son informados públicamente.

"Obviamente, las operaciones que evitan y capturan extorsionadores no se dicen, no se comentan", sostuvo Astudillo al referirse al trabajo que desarrolla la Policía para enfrentar este delito.

En esa línea, el ministro confirmó que durante la jornada se logró la captura de un presunto responsable de los dos últimos crímenes perpetrados contra transportistas. Según explicó, los intervenidos serían menores de edad, por lo que existe un procedimiento establecido para estos casos.

"El día de hoy se ha capturado a un responsable de estos últimos dos crímenes contra los transportistas y son menores de edad. Incluso la ley nos dispone que ellos sean entregados a sus padres", manifestó.

Asimismo, remarcó que la participación de menores de edad en hechos vinculados con la violencia contra el sector transporte representa una situación que también viene siendo atendida por las autoridades.

Para ello, la policía continuará con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades y establecer si existen otros involucrados.

Ofensiva contra la extorsión

El ministro del Interior sostuvo que las acciones policiales no se limitan a casos específicos, sino que forman parte de una estrategia para enfrentar a las bandas criminales dedicadas a la extorsión.

"Seguimos con esto, seguimos en una ofensiva muy fuerte contra la extorsión y todos los días venimos desarticulando bandas de extorsionadores", afirmó.

La declaración se produce en un contexto de preocupación entre los transportistas debido a los recientes ataques y hechos de violencia relacionados con el cobro de cupos y las amenazas de organizaciones criminales.

Ante esta situación, el Mininter busca reforzar las intervenciones policiales y la identificación de los responsables de estos delitos, mientras continúan las investigaciones para determinar la participación de cada uno de los detenidos.

Finalmente, Astudillo reiteró que las operaciones contra la extorsión continuarán desarrollándose y que la Policía mantiene como prioridad la captura y desarticulación de las organizaciones criminales que vienen afectando a los trabajadores del sector transporte.