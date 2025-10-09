Atentado contra Agua Marina: Evento contaba con autorización, confirma Municipalidad de Chorrillos

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sobre la noche de este miércoles 8 de octubre, sujetos a bordo de una moto lineal atacaron a balazos el escenario del Circulo Militar de Chorrillos cuando la agrupación Agua Marina tocaba frente a cientos de seguidores. Producto de este ataque, 4 integrantes de la orquesta quedaron heridos, incluyendo a Luis y Manuel Quiroga.

Evento contaba con autorización correspondiente

A minutos del hecho, el jefe de la Región Policial Lima, general Enrique Felipe Monroy, brindó el primer reporte confirmando el número de heridos y poniendo en duda la autorización del evento. De acuerdo a sus declaraciones, los agentes de la PNP iban a investigar si la actividad tenía los permisos correspondientes para la presentación de artistas y el recibimiento de una importante cantidad de público.

Respecto a este tema, la Municipalidad de Chorrillos emitió un comunicado donde confirmó que los organizadores del concierto donde Agua Marina fue atacado, habían solicitado la autorización correspondiente a través de la vía regular. En ese sentido, indicaron que la seguridad de los asistentes y artistas quedaba en completa responsabilidad de los promotores del mismo, además de anunciar el inicio de una investigación.

"El municipio pudo constatar que los organizaciones de la misma solicitaron el permiso por la vía regular, subrayando que se trataba de un evento particular. Dado esto, las medidas de seguridad del mismo tienen responsabilidad de la organización. Asimismo, ponemos en conocimiento la apertura de un procedimiento de investigación que puede llevar a multas y responsabilidades hacia los organizadores", indicaron.

Municipalidad de Chorrillos confirmó que el evento donde tocó Agua Marina tenía los permisos necesarios.

Colaborarán con la investigación

En esa misma línea, la comuna chorrillana dejó en claro que, al igual que en otras oportunidades, colaborarán en lo que sea necesario con las investigaciones que la Policía Nacional del Perú vienen realizando para dar con el paradero de los atacantes. El mismo compromiso se mantendrá con los medios de prensa para facilitar las imágenes de las cámaras de seguridad que pudieron haber captado a los sujetos que dispararon contra la agrupación.

"La Municipalidad de Chorrillos siempre mostró su disposición para colaborar con las investigaciones de la autoridad pertinente; Policía Nacional. Lo mismo con los medios de comunicación a través de la difusión de imágenes y/o información preliminar", añadieron.

En resumen, la Municipalidad de Chorrillos confirmó que el evento donde Agua Marina fue atacado a balazos, contaba con todos los permisos necesarios. A su vez, anunciaron el inicio de una investigación que podría determinar sanciones administrativas contra los organizadores.