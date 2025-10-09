09/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Integrantes de la agrupación musical Agua Marina resultaron heridos tras una balacera ocurrida en pleno concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. Una asistente al evento se comunicó con Exitosa y narró los momentos de pánico que vivieron los presentes al escuchar los disparos.

Testigo narra momentos del atentado contra Agua Marina

Lo que debía ser una noche de diversión al ritmo de la cumbia peruana, se convirtió en un momento de terror para todos los presentes en el Círculo Militar de Chorrillos, en la sede Tarapacá. La reconocida agrupación Agua Marina ofrecía un esperado concierto con sus mejores temas musicales cuando, de un momento a otro, los asistentes escucharon lo que describen como una "ráfaga de disparos".

Delincuentes abrieron fuego contra los artistas, dejando cuatro heridos, entre ellos, los hermanos Luis y Manuel Quiroga. La escena generó gran angustia entre todos los presentes en el evento. Una de las asistentes se comunicó con Exitosa y narró lo vivido.

Según su testimonio, todos estaban contento con la presentación de Agua Marina hasta que de pronto en una de las canciones comenzó a sonar ruidos muy fuertes como "cohetecillos", lo que les hizo creer que el sonido era parte del show, pero la situación cambió cuando vieron a todos los integrantes tirarse al suelo en busca de refugio y uno de los músicos fue impactado de bala.

"Estábamos disfrutando del concierto tan lindo y hermoso. Agua Marina estaba contento de volver a Chorrillos y de pronto en una de las canciones comenzó a sonar una zarta de cohetecillos, un montón de balazos, sonidos fuertes, creimos que era parte de la canción, pero de pronto, todos los integrantes se tiraron al suelo. Está la pantalla filmando a uno de ellos, vimos como uno de los integrantes se tocaba la espalda y caía", relató la mujer, visiblemente afectada por el atentado ocurrido la noche del 8 de octubre.

Agua Marina fueron atacados por la espalda

Los gritos y la confusión se apoderaron del ambiente. La mujer también detalló a Exitosa que los integrantes de Agua Marina ayudaron a sus compañeros que fueron heridos por la ráfaga de balas, mientras que los asistentes al concierto, corrían desesperadamente para ponerse a buen recaudo.

Asimismo, contó que dos delincuentes llegaron a bordo de una moto lineal y al descender abrieron fuego contra la parte trasera del escenario, llegando a impactar contra los músicos de la agrupación musical.

"Los vecinos cuentan que una moto hizo primero dos disparos, regresó y por la pista que está a la entrada del Metropolitano disparó. Hubo como una explosión y salió humo. De la parte de afuera (fue el ataque). El escenario, la parte de atrás, da a una calle que es la que da donde guardan los carros el Metropolitano. El atentado fue por la parte detrás del escenario", contó a Exitosa.

Investigación policial y de la Fiscalía tras el atentado

La Dirincri se encuentra investigando el atentado, analizando las imágenes de las cámaras de seguridad del recinto y recogiendo declaraciones de los testigos para poder identificar a los delincuentes que atentaron contra los integrantes de la agrupación Agua Marina.

Por su parte, el Ministerio Público, a través de sus redes sociales, señalaron que vienen realizando las diligencias preliminares contra los que resulten responsables del delito de tentativa de homicidio tras el ataque.

También detallan que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos (Cuarto Despacho), a cargo de la fiscal Luz Vargas Salazar, ha identificado cinco heridos (cuatro músicos y un vendedor) y dispuso la práctica de pericias balísticas y biológicas forenses en la escena del crimen.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició diligencias preliminares contra los que resulten responsables del delito de tentativa de homicidio tras un ataque realizado con disparos a integrantes de la agrupación musical 'Agua Marina', ocurrido en Chorrillos.



✅ La Fiscalía Provincial Penal... pic.twitter.com/66qWZC3ZUx — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 9, 2025

