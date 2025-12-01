SMP: Dos buses de la empresa 'Estrella' son incendiados en medio de nuevas amenazas de extorsión

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Dos buses de la empresa 'Estrella' fueron incendiados esta madrugada en San Martín de Porres (SMP), en una zona cercana al límite con el Callao. El hecho ocurre justo cuando los trabajadores denuncian nuevas amenazas de extorsión, un problema que —según ellos— vienen arrastrando desde hace dos años.

Atentado contra buses de la empresa 'Estrella'

La madrugada de este lunes 1 de diciembre en San Martín de Porres empezó movida, y no precisamente por un operativo o algún accidente.

Eran más o menos las dos de la mañana cuando los vigilantes de una cochera privada sintieron un olor fuerte, como de llanta quemada.

Al salir a ver qué pasaba, se toparon con la peor escena, pues dos buses de la empresa 'Estrella' estaban envueltos en llamas, completamente prendidos en la calle.

Según contó uno de los vigilantes de una cochera privada, él se dio cuenta del incendio "más o menos dos de la mañana, dos y veinte", cuando ya los vehículos estaban prácticamente consumidos.

Los buses suelen quedarse estacionados en la vía pública porque la empresa usa la zona como punto de guardado, incluso a pocos metros de esta cochera privada.

Los bomberos llegaron rápido para intentar controlar el fuego, pero ya había avanzado bastante. El calor rompió cables eléctricos y dejó parte de la cuadra acordonada por seguridad.

Los vecinos también estaban preocupados porque, de no haber salido a tiempo, las llamas pudieron alcanzar la cochera privada que estaba justo al frente.

Buses afectados por presunta extorsión

A primera impresión, algunos pensaron que se trataba de un cortocircuito o algún desperfecto mecánico. Pero apenas llegó uno de los conductores de la empresa 'Estrella', el panorama cambió.

Según esta fuente cercana a la empresa —que prefirió mantenerse fuera de cámaras—, el incendio coincide con nuevas amenazas de extorsión.

El trabajador contó que no es la primera vez que pasa. De hecho, aseguró que desde hace dos años vienen recibiendo cobros de cupos, entre 20 y 30 soles al día por unidad.

Señaló también que no es solo una banda. Primero fue un grupo conformado por peruanos; luego apareció otra banda —"también de la zona", según dijo— que estaría integrada por extranjeros; y ahora, nuevamente, habrían recibido amenazas recientes.

Para colmo, los buses incendiados eran parte del material de trabajo de cerca de 80 personas, y cada unidad cuesta unos 18 mil dólares.

Por ahora, los conductores de la empresa comentaron que no saben si salir a trabajar, porque temen que otro ataque pueda ocurrir en plena ruta.

La zona sigue en observación por los daños del incendio. Lo que sí está claro es que dos buses de la empresa 'Estrella' quedaron totalmente calcinados en medio de un contexto de amenazas y extorsiones.