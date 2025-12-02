Extraditaron al Perú, por narcotráfico, a asaltante español que inspiró serie "La Casa de Papel"

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La popular serie "La Casa de Papel" fue inspirada en un verdadero asalto que se suscitó en el Banco Central de Barcelona en 1981 y en el que más de 300 personas estuvieron cautivas. Este hecho fue perpetrado por el español José Martínez Gómez, quien recientemente ha llamado la atención al ser extraditado al Perú.

Extradición a territorio nacional

A sus 69 años, caminando lento, dos agentes de Interpol Lima lo acompañaban del brazo por el aeropuerto, mientras su rostro parecía desencajado, casi inmóvil. Es el hombre que sembró el terror en su país y que inspiró a producciones policiales como "La Casa de Papel" y "Asalto al Banco Central".

El tal sentido, el criminal europeo fue extraditado a territorio peruano luego de ser capturado en 2024. Ahora, luego de cumplir una condena de 30 años de cárcel, deberá responder ante la justicia del Perú por los cargos de tráfico ilícito de drogas y por los que fue extraditado al país debido a que contaba con un orden de captura emitida en 2009.

Tras pisar suelo limeño, el viernes 28 de noviembre, fue derivado a un penal en el que permanecerá recluido mientras que el proceso judicial en su contra avanza.

¿De qué se le acusa a José Martínez Gómez?

Al delincuente, conocido bajo el alias de 'Rubio', de acuerdo al Poder Judicial se le acusa de un presunto intento de tráfico de drogas que se suscitó en junio de 2008, cuando en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) hallaron dos maletas las cuales contenían turrones, café y 3 paquetes con 10,5 kilogramos de cocaína que tenían como destino Italia.

De ser declarado culpable, Martínez Gómez podría retornar a la cárcel y pasar 25 años allí de acuerdo a lo que estipula la legislación peruana. Por su parte el Ministerio Público sostiene el delincuente solo vino al Perú con la consigna de transportar drogas fuera del país.

Por su parte el Jefe Interpol Lima, Jorge Maguiño Porras, manifestó: "Estas maletas tenían destino Italia y estaban a nombre de la persona, estaba sus nombres, estaba sus datos filiatorios, su documento de identidad. Para la dirandro es bastante sospechoso que se coincida tanto en la identidad del investigado".

En conclusión, el criminal español José Martínez Gómez, quien inspiró series policiales como "La Casa de Papel" y "Asalto al Banco Central" fue extraditado al Perú por tráfico ilícito de drogas con lo que podría ser encarcelado por 25 años.