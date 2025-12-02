Extorsionan salón de belleza cuya dueña tiene cáncer: Delincuentes exigen el pago de S/2000 mensuales

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las extorsiones, pese a estar en estado de emergencia en Lima y Callao, continúan en aumento y cobrando nuevas víctimas. En esta oportunidad un pequeño salón de belleza, cuya dueña es una paciente oncológica, viene sufriendo constantes amenazas al igual que todos los trabajadores del negocio.

Delincuentes extorsionan salón de belleza

Una empresaria dedicada al rubro de la peluquería en el Callao denunció ser víctima de extorsión desde hace dos semanas. Según relató viene siendo hostigada por una banda de extorsionadores que le exigen el pago de 2000 soles mensuales para no atentar contra su vida ni la de su personal de trabajo.

La agraviada es una paciente que padece de cáncer, el cual fue detectado hace un poco más de siete meses e inclusive tuvo que viajar al extranjero para llevar a cabo un tratamiento, pero en sus más de 20 años en el primer puerto con su negocio, específicamente en la avenida Bocanegra, nunca antes había recibido este tipo de actos delictivos.

Ahora, sumada a la batalla que lidia con su enfermedad, tiene que enfrentar esta problemática. Los hampones le han emitido mensajes en los que hablan con palabras soeces, no solo dirigidos a ella sino que también a los trabajadores de su salón de belleza.

"Les estoy diciendo que dejen entrar un ratito en esa mi**** , en esa galería, todo lo que tengan ahí mano, todo sini mano me los voy a agarrar a todos ustedes ¿está claro? con todos los trabajadores. Yo sé dónde viven, yo sé dónde paran, yo sé todo o hablan con la encargada para que colabore o dejan entrar", se oye decir en un audio en el que un sujeto amenaza a uno de los trabajadores.

Cáncer de la víctima se agrava por extorsiones

Una conocida de la dueña de la peluquería resaltó que la paciente oncológica es una mujer muy luchadora y que a través de los 20 años que tiene con su negocio ha sabido sacar adelante a su familia y sus hijos siendo madre soltera.

Además, reveló que tras recibir estas amenazas de extorsionadores, el cáncer ha vuelto a revertirse debido a la tensión y preocupación con la que está ya que pueden atentar contra su vida. Enfatizó que las amenazas son diarias e inclusive otros negocios cercanos optan por cerrar ante este tipo de actos.

Las extorsiones están al acecho en el país, esta vez en el Callao la dueña de una peluquería, que padece de cáncer, viene siendo extorsionada por delincuentes que le exigen el pago de S/2000 mensuales. Ante ello ya se interpuso una denuncia en la comisaría de Ingunza.