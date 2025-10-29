RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
A tomar precauciones

Oleajes anómalos: Marina de Guerra alerta arribo de olas de hasta fuerte intensidad hasta el domingo 2 de noviembre

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que la ocurrencia de oleajes anómalos de ligera a fuerte intensidad para esta semana.

Pronostican nuevos oleajes anómalos en el litoral.
Pronostican nuevos oleajes anómalos en el litoral. Andina

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/10/2025

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), informó la ocurrencia de oleajes de ligera a fuerte intensidad en el litoral peruano para los próximos días. 

Según el Aviso Especial N.º 50-25 de la DHN, este fenómeno estará presente hasta el domingo 2 de noviembre. En tal sentido, te brindamos los alcances de su pronóstico para que tomes las precauciones del caso. 

Aviso Especial de Oleaje N.º 50 - 25.
Aviso Especial de Oleaje N.º 50 - 25.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte - de Tumbes hasta Salaverry - el oleaje ligero arribará con intermitencia a moderado desde la tarde del miércoles 29 de octubre, variando a oleaje ligero a partir de la noche del jueves 30, incrementando a moderado desde la madrugada del viernes 31 de octubre y disminuyendo a ligero en la tarde del sábado 1 de noviembre.

Con referente al litoral Centro (Zona al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona) - al sur de Salaverry hasta la Provincia Constitucional del Callao, el fenómeno de nivel ligero se estará presente hasta la tarde la madrugada del jueves 30 de octubre, incrementando a moderado desde la mañana del viernes 31 de octubre y decreciendo a ligero en la tarde del día siguiente.

Asimismo, desde el sur del "Primer Puerto" hasta San Juan de Marcona, persistirá el oleaje ligero arribará partir de la tarde del miércoles 29, incrementando a moderado desde la mañana del jueves 30, intensificando a fuerte desde la tarde del viernes 31 de octubre, regresando a moderado en la tarde del sábado 1 de noviembre y disminuyendo a ligero en la mañana del 2 de noviembre.

Con referente al litoral sur (zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), el arribo del oleaje ligero será desde la noche del miércoles 29, subiendo a moderado desde la tarde del jueves 30, intensificando a fuerte desde la tarde del viernes 31 de octubre, volviendo a moderado en la tarde del día siguiente y disminuyendo a ligero en la mañana del día siguiente.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas. 

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo 

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos y población en general. 

