¡Atención, afiliados! Solo este grupo podrá solicitar HOY el retiro de su AFP: AQUÍ todos los detalles

Miles de afiliados ya comenzaron a registrar su solicitud del octavo retiro de hasta 4 UIT de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pero aún hay usuarios que no pueden realizar el trámite. Por ello, conoce si estás en el grupo que le corresponde pedir sus aportes este jueves, 30 de octubre.

Retiro AFP 2025: Horario para registrar tu solicitud

Octubre es un mes que muchos estuvieron esperando, ya que según la Ley N.º 32445, aprobada por el Congreso de la República y promulgada por el Ejecutivo, los ciudadanos afiliados al sistema de pensiones podrán solicitar formalmente a las AFP el acceso a un monto de hasta 4 UIT (equivalente a S/ 21.400).

Sin embargo, no se podrá pedir el dinero en un solo día, ya que según lo estipulado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) hay un procedimiento operativo y un cronograma oficial organizado en función del último dígito del DNI, para garantizar que el trámite 100% virtual se realice con mayor fluidez. Recuerda que el horario para el proceso en las administradoras Integra, Habitat, Prima y Profuturo es el siguiente:

De 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., de lunes a viernes. Ten en cuenta que en feriados el trámite no está disponible.

Asimismo, debes tener en cuenta que en un plazo máximo de 30 días calendario, computados desde la fecha en que presentaste tu solicitud ante la AFP afiliada, se realizará el primer desembolso de hasta 1 UIT. Este es el eventual cronograma a tener en cuenta:

Tabla de Pagos Pagos Plazo Máximo Fecha estimada 1er. desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350) 30 días calendario desde que se presenta la solicitud A más tardar el 20 de noviembre de 2025 2do. desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350) 30 días calendario desde la fecha del primer desembolso Hasta el 20 de diciembre de 2025 3er. desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350) 30 días calendario desde la fecha del segundo desembolso 19 de enero de 2026 aproximadamente 4to. desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350) o saldo 30 días calendario desde la fecha del tercer desembolso Miércoles 18 de febrero de 2026 aprox.

¿Qué afiliados podrán retirar su AFP este 30 de octubre?

Hasta el momento aquellos afiliados cuyo DNI terminó en letra, número 0, 1 y 2 ya pudieron retirar sus aportes a la AFP. Sin embargo, surge una interrogante ¿qué día le toca pedir su dinero los que tienen su documento con el último dígito en 3? Pues, bien, según el cronograma oficial anunciado por la Asociación de AFP, estas son las fechas en que podrán iniciar su trámite ¡toma nota y no pierdas la oportunidad!

Afiliados cuyo DNI termina en 3: jueves 30 de octubre, viernes 31 de octubre y el martes 25 de noviembre.

Si no estás dentro de este grupo, no te preocupes, ya que aún quedan más fechas para pedir el retiro de tus aportes a los fondos del sistema privado de pensiones. Puedes revisarlos en el siguiente cuadro:

Tabla optimizada en escritorio Último dígito de DNI Fechas de registro de solicitud Letra Martes, 21 de octubre de 2025 - Miércoles, 19 de noviembre de 2025 0 Miércoles, 22 de octubre de 2025 Jueves, 23 de octubre de 2025 Jueves, 20 de noviembre de 2025 1 Viernes, 24 de octubre de 2025 Lunes, 27 de octubre de 2025 Viernes, 21 de noviembre de 2025 2 Martes, 28 de octubre de 2025 Miércoles, 29 de octubre de 2025 Lunes, 24 de noviembre de 2025 3 Jueves, 30 de octubre de 2025 Viernes, 31 de octubre de 2025 Martes, 25 de noviembre de 2025 4 Lunes, 3 de noviembre de 2025 Martes, 4 de noviembre de 2025 Miércoles, 26 de noviembre de 2025 5 Miércoles, 5 de noviembre de 2025 Jueves, 6 de noviembre de 2025 Jueves, 27 de noviembre de 2025 6 Viernes, 7 de noviembre de 2025 Lunes, 10 de noviembre de 2025 Viernes, 28 de noviembre de 2025 7 Martes, 11 de noviembre de 2025 Miércoles, 12 de noviembre de 2025 Lunes, 1 de diciembre de 2025 8 Jueves, 13 de noviembre de 2025 Viernes, 14 de noviembre de 2025 Martes, 2 de diciembre de 2025 9 Lunes, 17 de noviembre de 2025 Martes, 18 de noviembre de 2025 Miércoles, 3 de diciembre de 2025 Libre Desde el Jueves, 4 de diciembre de 2025 hasta el Domingo, 18 de enero de 2026

Bancos y cajas que recibirán hasta 4 UIT

Los bancos y entidades financieras autorizados para recibir estos desembolsos de tu AFP son las siguientes:

Scotiabank.

BBVA.

BCP.

Interbank.

Banbif.

Banco Falabella.

Caja Huancayo.

Recuerda que Profuturo precisó que, en el caso del Banco de la Nación, atenderá únicamente a los afiliados cuyo registro domiciliario coincida con una zona donde esta institución sea la única oferta bancaria. Por otro lado, se debe tomar en cuenta que el número de cuenta a registrar para el desembolso debe ser el que utiliza tu entidad financiera, más no el interbancario (CCI).

Es así que si estás pensando en sacar tu AFP debes tomar en cuenta las fechas establecidas según el último dígito de tu DNI. Solo un grupo determinado podrá solicitar el desembolso de hasta S/21,400 este jueves, 30 de octubre: ¡los afiliados cuyo documento culmina en 3!