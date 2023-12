¡Atención fonavista! ¿Podría ampliarse grupo de pago que cobrará este jueves? Esto dijo Comisión Ad Hoc

En entrevista con Exitosa, el miembro de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, Jorge Milla, señaló que el referido grupo de trabajo sesionará esta tarde para abordar una corrección inmediata en torno pago a los deudos de los fonavistas fallecidos.

Durante diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, el representante precisó que los familiares de los contribuyentes no hicieron el debido seguimiento de los pagos, por lo que no cobraron el monto que les correspondía.

"Hay una corrección inmediata que se tiene que hacer, hoy a las 3:30 de la tarde para ver un grupo de 50 mil personas que no han cobrado y que fueron parte de los 19 grupos, no se enteraron, son fonavistas fallecidos, sus familiares no tomaron conocimiento de que ellos estaban en un grupo de pago para cobrar", dijo a nuestro medio.