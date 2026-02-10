Capturan a 34 miembros de 'Los Pulpos' en Chile: 'Jhonsson Pulpo' aún permanece prófugo de la justicia

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

'Los Pulpos' atrapados entre las redes policiales. Un operativo en conjunto por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Policía de Investigación de Chile (PDI) dieron con la reciente captura de 34 miembros de la organización criminal. El cabecilla de la banda, Johnson Pulpo, aún se encuentra prófugo de la justicia más la caída de importantes miembros lo deja encorralado.

34 integrantes detenidos

Desde Trujillo hasta Chile, la extensión de 'Los Pulpos', banda criminal dedicada a la extorsión, sicariato y otros delitos conexos contaba con gran presencia criminal en el país vecino.

Por ello, la captura de 34 integrantes de esta banda criminal aumenta las posibilidades de su desarticulación total. Por el momento, alrededor de 50 miembros de esta peligrosa banda ha sido detenida por un trabajo en conjunto de las autoridades policiales de ambos países.

La importante detención de los 34 involucrados se logró en estos últimos dos meses, narró el periodista Javier Louit para TVPerú Noticias. Las detenciones forman parte del operativo catalogado como 'Trujillo'.

El control territorial en Chile atacaba principalmente a los dueños de restaurantes y otros comercios de nacionalidad peruana que tenían presencia en ciudades como Santiago.

La investigación policial data del 2021, cuando las autoridades chilenas comenzaron el rastro de esta red en su país con el fin de desbaratar su extensión. De estas 34 detenciones, tres personas fueron capturadas en la ciudad de Barranca, como parte de la alianza estratégica entre Perú y Chile.

Tras los pasos de Johnson Pulpo

La indagación de la PNP ha determinado que el cabecilla de la organización criminal estaría en Chile, activando las máximas medidas de búsqueda por parte de la PDI.

Esta alerta se da tras la captura de Jhon Schneider Nureña Rojas, alias 'JJ', sindicado como el brazo armado de la organización criminal y el presunto responsable de los más recientes ataques explosivos en Trujillo.

Su captura se dio el pasado 6 de febrero cuando este sujeto de 19 años intentaba cruzar la frontera con Chile. Su captura se dio en el marco de la orden judicial por una detención preliminar vigente.

Sumado a la captura de su pareja, Keisy Salvatierra, la caída de 'Johnson Pulpo' estaría cada vez más cerca. A ello se suma la detención de 34 miembros de la organización criminal que encabeza con extensión en Chile.