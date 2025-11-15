¿Por más de 10 horas sin agua? Revisa si tu distrito sufrirá el corte del servicio programado para el 17 de noviembre

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que tiene programado corte del recurso hídrico en Lima este lunes, 17 de noviembre. Exhortó a los vecinos de los distritos que se verán afectados, que tomen medidas preventivas.

Corte de agua: ¿Qué distritos se verán afectados?

La empresa estatal explicó que la interrupción temporal del servicio de agua potable en Lima Metropolitana este lunes se deberá por las tareas de mantenimiento que resultan indispensables para preservar la calidad del suministro que llega a varios hogares en la capital.

En ese marco, pidió a la ciudadanía de los distritos afectados que puedan tomar medidas preventivas para minimizar los efectos del corte, como almacenar agua en recipientes limpios y tapar los envases para evitar contaminación. También subrayó en sus redes sociales, que en caso el servicio no se restablezca en el horario programado, no duden en comunicarse con el Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano.

Interrupción del servicio en Santiago de Surco

Áreas afectadas: Urb. Las Casuarinas Alta 1ra. etapa, Urb. Las Casuarinas Alta 2da. etapa.

Urb. Las Casuarinas Alta 1ra. etapa, Urb. Las Casuarinas Alta 2da. etapa. Horario de corte: Desde las 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

Desde las 5:00 a.m. a 9:00 p.m. Sector 299.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Sin agua en San Juan de Miraflores

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: Sector 308-Villa María del Triunfo: A.H. Villa Limatambo, 1ro de Enero, Las Lomas, Las Malvinas, Caminos de la Hermandad, Monte Bektu, 3 de Mayo.

Sector 308-Villa María del Triunfo: A.H. Villa Limatambo, 1ro de Enero, Las Lomas, Las Malvinas, Caminos de la Hermandad, Monte Bektu, 3 de Mayo. Motivo: Limpieza de reservorio.

Ejecución de empalme en el Callao

Horario de corte: Desde las 10:00 m. hasta las 4:25 p.m.

Desde las 10:00 m. hasta las 4:25 p.m. Áreas afectadas: Cercado. Cuadrante: Av. Guardia Chalaca, Calle Venezuela, Av. Argentina, Av. Rep. Panamá.

Cercado. Cuadrante: Av. Guardia Chalaca, Calle Venezuela, Av. Argentina, Av. Rep. Panamá. Sector 108.

Consejos ante el corte de agua

¿Sabes qué hacer en caso de corte de agua? Almacenar agua correctamente es clave para evitar el desperdicio y prevenir enfermedades. Puedes tener en cuenta los siguientes consejos y recomendaciones para afrontar la interrupción temporal del servicio este lunes:

Prioriza el uso del agua, para hidratarte, preparar los alimentos, higiene personal, lavado de manos y lavado de utensilios.

del agua, para hidratarte, preparar los alimentos, higiene personal, lavado de manos y lavado de utensilios. Mantén cerrado el grifo principal durante el periodo de suspensión para evitar posibles daños cuando regrese el servicio.

principal durante el periodo de suspensión para evitar posibles daños cuando regrese el servicio. Asegúrate de que los contenedores donde almacenarás agua, estén sellados herméticamente para evitar la entrada de contaminantes o la evaporación del agua.

Reserva parte del suministro almacenado para higiene personal y lavado de manos.

En caso de un corte prolongado, trata de organizar las tareas de manera que puedas aprovechar el agua almacenada para lo más urgente.

Es así como la empresa estatal Sedapal recomienda que los usuarios reserven agua previamente para disponer del recurso mientras dure la suspensión del suministro el lunes, 17 de noviembre.