Tragedia en Cusco: Un fallecido y casi un centenar de heridos tras choque de trenes en Machu Picchu

Se eleva el número de heridos tras el accidente ocurrido en la vía férrea hacia Machu Picchu: una persona perdió la vida, mientras que alrededor de 100 personas habrían resultado con fuertes lesiones.

Dos fallecidos y decenas de heridos tras accidente ferroviario

A través de un reporte de emergencia N°156-2025 del Ministerio de Salud de la Dirección General de Riesgos de Desastres de Defensa Civil del Cusco dio a conocer que una persona falleció por el accidente ferroviario.

Además, se reportó que se han registrado alrededor de 100 personas lesionadas, al respecto, vale señalar que, este número aún se encuentra en proceso de validación.

Recordemos que, la Región Policial Cusco, en horas de la tarde, informó sobre el deceso de una persona identificada como Roberto Cárdenas, quien trascendió que se desempeñaba como maquinista de uno de los trenes siniestrados.

Cabe señalar que, la tarde de este martes 30 de diciembre se regsitró un choque frontal entre dos trenes pertenecientes a las empresas Inca Rail y PeruRail a la altura del kilómetro 94 de la línea férrea que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu.

Fiscalía inicia diligencias urgentes

Previo a confirmarse este reciente reporte de fallecidos y heridos, el Ministerio Público informó mediante sus canales oficiales que se dio inicio a diligencias urgentes para que se puedan recabar información necesaria a fin de esclarecer lo sucedido.

Por tal motivo, hasta la zona del accidente ferroviario se apersonó la fiscal adjunta provincial Rosa Isabel Vicente Vásquez, de la Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía realiza diligencias urgentes tras el choque frontal entre dos trenes en el sector Pampacahua (kilómetro 94 de la línea férrea que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu), en Cusco.



✅ La fiscal adjunta provincial Rosa Isabel Vicente Vásquez, de la... pic.twitter.com/26SNfWJrCL — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 30, 2025

En tal sentido, se dispuso la identificación de aquellos turistas que resultaron heridos para que puedan ser derivados a un centro médico de Ollantaytambo. En paralelo, la recopilación de la cantidad total de los pasajeros de ambas empresas de trenes.

De igual manera, se determinó el levantamiento del cuerpo del fallecido Roberto Cárdenas, así como otras diligencias correspondientes que serán necesarias para develar la razón de este terrible suceso.

GORE Cusco denuncia aprovechamiento de empresas privadas

Werner Salcedo, gobernador regional de Cusco, sostuvo un diálogo con Exitosa en el que denunció que un presunto aprovechamiento de empresas privadas tras el choque de dos unidades ferroviarias.

Desde su óptica las entidades pretenden "lucrar" debido a que señala que "laman a sus clínicas y no han permitido el ingreso de quienes somos los órganos rectores en materia de atención de emergencias".

El martes se tornó trágico tras suscitarse un choque entre dos trenes en la vía a Machu Picchu, en la región Cusco, en la que según un reciente reporte del Ministerio de Salud, una persona perdió la vida y alrededor de un centenar de pasajeros que presentan lesiones.