Samahara Lobatón lanza INESPERADO anuncio tras el diagnóstico de cáncer de Youna

Samahara Lobatón lanzó un inesperado mensaje en sus redes sociales, dejando en claro su postura luego de que su expareja y padre de su hija mayor, Youna, revelara que atraviesa un complicado momento tras ser diagnosticado con cáncer.

Youna revela que tiene cáncer

Youna y Samahara Lobatón se han visto involucrados en diversas polémicas tras el fin de su relación en 2022. Incluso, en agosto del presente año, el barbero dio a conocer pruebas en contra de la hija de Melissa Klug, alegando que era víctima de amenazas e insultos y que además le habrían exigido la suma de S/30 mil para la cuota de ingreso a un colegio exclusivo de su hija Xianna.

Sin embargo, tras los aparentes conflictos que tuvieron en el pasado, Youna generó gran preocupación entre sus seguidores en redes sociales al dar a conocer una lamentable noticia que daría un cambio drástico a su vida: ¡fue diagnosticado con leucemia!

"Creo que fue la noticia más dura de mi vida. Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era, cuánto tiempo me quedaba y qué tan acelerado estaba", explicó en su cuenta de Instagram.

Samahara y su mensaje de apoyo a Youna

Tras su confesión, Youna, inició su tratamiento de quimioterapia como parte de la lucha contra el cáncer y decidió compartir con sus seguidores su corte de cabello con un emotivo mensaje en el que explica que este cambio representa un nuevo comienzo. Pero lo que sorprendió fue el mensaje que lanzó su expareja, Samahara, en medio de esta complicada situación.

Pues bien, la joven influencer no dudó en responder a una usuaria en Instagram y aclarar que actualmente mantiene una cordial relación con Youna por el bienestar de su primera hija y que desde el primer momento en que se enteró de que tiene leucemia, ella al igual que toda su familia le brindaron todo su respaldo.

"¿Estás apoyando al papá de tu hija Xianna?", fue la interrogante que no dudó en contestar de forma tajante: "Lo voy a dejar en claro una sola vez. Este es un tema que solo él puede y debe comentar. Él sabe que tiene todo mi apoyo y que lo más importante es que esté bien por él y para él. Por su mayor motivo de vida, su hija que lo ama y lo adora", indicó Samahara.

Samahara Lobatón aclara su relación con Youna

Finalmente, Samahara Lobatón sostuvo que "más allá de todos los problemas que hayamos tenido él y yo, estos últimos meses tenemos una muy buena relación de padres y la noticia llegó cuando nos hablábamos muy bien, mi familia y yo siempre estaremos con él, es el papá de Xianna. (...) Sabe que estoy para lo que él necesite", sentenció en una historia compartida en su red social.

Es así como Samahara Lobatón reveló que pese a los problemas que tuvo en el pasado con Youna, ahora mantienen una relación de padres y que tiene todo su apoyo tras ser diagnosticado con cáncer.