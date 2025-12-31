RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Cifra de heridos puede varias

Tragedia en Cusco: Choque de trenes dejó un fallecido y 107 heridos, según el premier

El premier Ernesto Álvarez confirmó que una persona falleció y 107 resultaron heridas como producto del choque de dos trenes en la ruta a Aguas Calientes, en Cusco.

Premier informa de 107 heridos y fallecido en accidente de Cusco
Premier informa de 107 heridos y fallecido en accidente de Cusco (Composición Exitosa)

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 31/12/2025

Síguenos en Google News Google News

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, informó sobre la situación de los heridos tras el accidente ferroviario en la ruta hacia Aguas Calientes, en Cusco, confirmando que 1 persona fallecida y 107 heridos.

Heridos son atendidos

En entrevista en Canal N, el premier detalló que la atención hospitalaria de los heridos en Cusco ha sido "oportuna y suficiente", es decir, no han requerido ser trasladados a un centro de mayor complejidad y fueron asistidos como se debe considerando el difícil acceso donde se registró la colisión.

Además, Álvarez aseguró que hasta el momento se ha registrado 1 fallecido y 107 heridos, aunque la cifra puede cambiar debido a que algunos turistas que tuvieron contusiones prefirieron retirarse a sus hoteles. Asimismo, verificó que no se ha registrado, afortunadamente, un segundo fallecido como producto de lo sucedido. 

"Hospitalizados está la mitad, hemos visitado clínicas privadas y hay una cifra ya menor de 30 y 40 que pueden haber salido. Recordemos que son turistas que tienen ya programada una actividad diversa, (...) si hay 4 o 5 con fracturas y esos si, seguramente, van a ser dados de alta en el transcurso de la mañana", indicó.

Tragedia en Cusco: José Jerí supervisa atención a heridos por accidente ferroviario
Lee también

Tragedia en Cusco: José Jerí supervisa atención a heridos por accidente ferroviario

Geresa Cusco informa de heridos

Por su parte, en declaraciones a TV Perú, el gerente regional de Salud de Cusco, Omar Farfán, informó que de 154 pasajeros a bordo de los trenes, 107 resultaron heridos. Hasta las 12:00 a. m.  de este 31 de diciembre, 9 fueron dados de alta. 

Solo 100 sufrieron heridas leves, mientras que 7 tuvieron lesiones de nivel moderado, por lo que al menos 2 serán evaluados hoy. Son 98 los pacientes que continúan hospitalizados y se mantienen en observación. 

"Hay peruanos, extranjeros, la mayoría evidentemente son de nacionalidad extranjera y de todos los grupos etarios: niños, hay personas adultas", detalló el gerente.

Elecciones Generales 2026: 14 fórmulas presidenciales fueron inscritas para participar de los comicios
Lee también

Elecciones Generales 2026: 14 fórmulas presidenciales fueron inscritas para participar de los comicios

Asimismo, dio a conocer que al registrarse el accidente se activó el sistema de alerta del corredor del Valle Sagrado,  por su parte las empresas que tienen acuerdos con centros médicos, movilizaron 21 ambulancias. Los pacientes tuvieron que ser evacuadas, primero en otro tren hasta llegar a los vehículos y ser llevados a un establecimiento de salud. 

Confirmó que hay un promedio de 45 pasajeros que no fueron atendidos en ningún establecimiento de salud, por lo que hizo un llamado a asistir a un centro de salud de mostrar malestar. 

Es por ello que el premier, Ernesto Álvarez, confirmó que una persona falleció y se han registrado 107 heridos, producto del accidente ferroviario.

Tragedia en Machu Picchu: Uno de los trenes habría invadido la ruta, según alcalde del Cusco
Lee también

Tragedia en Machu Picchu: Uno de los trenes habría invadido la ruta, según alcalde del Cusco

Temas relacionados Accidente Cusco Premier

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA