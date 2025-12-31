Tragedia en Cusco: Choque de trenes dejó un fallecido y 107 heridos, según el premier

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, informó sobre la situación de los heridos tras el accidente ferroviario en la ruta hacia Aguas Calientes, en Cusco, confirmando que 1 persona fallecida y 107 heridos.

Heridos son atendidos

En entrevista en Canal N, el premier detalló que la atención hospitalaria de los heridos en Cusco ha sido "oportuna y suficiente", es decir, no han requerido ser trasladados a un centro de mayor complejidad y fueron asistidos como se debe considerando el difícil acceso donde se registró la colisión.

Además, Álvarez aseguró que hasta el momento se ha registrado 1 fallecido y 107 heridos, aunque la cifra puede cambiar debido a que algunos turistas que tuvieron contusiones prefirieron retirarse a sus hoteles. Asimismo, verificó que no se ha registrado, afortunadamente, un segundo fallecido como producto de lo sucedido.

"Hospitalizados está la mitad, hemos visitado clínicas privadas y hay una cifra ya menor de 30 y 40 que pueden haber salido. Recordemos que son turistas que tienen ya programada una actividad diversa, (...) si hay 4 o 5 con fracturas y esos si, seguramente, van a ser dados de alta en el transcurso de la mañana", indicó.

Geresa Cusco informa de heridos

Por su parte, en declaraciones a TV Perú, el gerente regional de Salud de Cusco, Omar Farfán, informó que de 154 pasajeros a bordo de los trenes, 107 resultaron heridos. Hasta las 12:00 a. m. de este 31 de diciembre, 9 fueron dados de alta.

Solo 100 sufrieron heridas leves, mientras que 7 tuvieron lesiones de nivel moderado, por lo que al menos 2 serán evaluados hoy. Son 98 los pacientes que continúan hospitalizados y se mantienen en observación.

"Hay peruanos, extranjeros, la mayoría evidentemente son de nacionalidad extranjera y de todos los grupos etarios: niños, hay personas adultas", detalló el gerente.

Asimismo, dio a conocer que al registrarse el accidente se activó el sistema de alerta del corredor del Valle Sagrado, por su parte las empresas que tienen acuerdos con centros médicos, movilizaron 21 ambulancias. Los pacientes tuvieron que ser evacuadas, primero en otro tren hasta llegar a los vehículos y ser llevados a un establecimiento de salud.

Confirmó que hay un promedio de 45 pasajeros que no fueron atendidos en ningún establecimiento de salud, por lo que hizo un llamado a asistir a un centro de salud de mostrar malestar.

