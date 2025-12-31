Alianza Lima enfrentará a Independiente: Se reveló fixture de los íntimos en la Serie Río de la Plata

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan pocos días para que Alianza Lima arranque su pretemporada 2026 donde deberá afrontar la Liga 1 y la Fase 1 de la Copa Libertadores. Por ello, los íntimos buscan prepararse de la mejor manera afrontando un torneo internacional en Uruguay donde se medirán a importantes equipos de esta parte del mundo.

Fixture de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata

Gracias a su buena campaña internacional en el 2025, los dirigidos por Pablo Guede fueron invitados a participar en la Serie Rio de la Plata junto a los mejores de Sudamérica. Justamente, en las últimas horas se conoció la fecha, horarios y sede de cada uno de los partidos que disputarán los victorianos durante este certamen.

Para comenzar, Alianza Lima tendrá como primer rival del año al histórico Independiente de Avellaneda al cual enfrentará el próximo 10 de enero desde las 7:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Parque Viera de Montevideo.

Solo cuatro días después, es decir el 14 del mismo mes, los íntimos tendrán nuevamente a un rival argentino ya que esta vez será Club Atlético Unión quien estará al frente. Este encuentro fue programado para jugarse en el Parque Saroldi también de Montevideo, desde las 4:15 p.m.

Y cerrando con broche de oro, Alianza tendrá al frente a un club históricamente cercano como lo es Colo Colo de Chile. Dicho partido se jugará el domingo 18 de enero desde las 7:00 p.m. en el Estadio Parque Viera de Montevideo.

Luego de ello, los blanquiazules pegarán la vuelta al país para afinar todos los detalles de lo que será la Noche Blanquiazul 2026 a jugarse el 24 de enero en Matute ante el Inter de Miami de Lionel Messi.

Alianza Lima continuará reforzándose

En las últimas horas, la institución de La Victoria anunció oficialmente el fichaje de Federico Girotti por tres temporada. El club compró el 50 % del pase del atacante argentino a Talleres de Córdoba por un monto cercano al millón y medio de dólares.

Pero este no será la última incorporación de los íntimos ya que el entrenador Pablo Guede busca la llegada de un central para competir con Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Gianfranco Chávez.

