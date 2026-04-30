¡Atención motociclistas! El MTC otorgará beneficios y reducción de puntos con este nuevo curso 100% gratuito

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció la implementación de un curso especializado de seguridad vial dirigido a motociclistas, con el objetivo de reducir los puntos acumulados en sus licencias de conducir y promover una conducción más responsable.

El curso se enmarca en lo dispuesto por el Decreto Supremo N.º 025-2021-MTC y sus modificatorias, normativa que exige la implementación de programas formativos en seguridad vial orientados a transformar comportamientos y actitudes al volante.

De acuerdo con el MTC, el curso permitirá reducir hasta 40 puntos en modalidad virtual y hasta 50 puntos en modalidad presencial, dependiendo del nivel de exigencia académica y evaluación aplicada .

Beneficio directo para motociclistas

El programa está orientado especialmente a motociclistas, un grupo considerado de alto riesgo en el tránsito urbano debido a su exposición a accidentes y su alta participación en infracciones.

Entre los principales ejes temáticos figuran la movilidad segura y sostenible, la convivencia en espacios compartidos, la detección de conductas de riesgo, el uso correcto de cascos certificados y la relevancia de contar con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente.

El curso no solo busca aliviar el historial de sanciones, sino también generar un cambio de conducta en los conductores. En esa línea, el MTC precisó que la capacitación incluye contenidos sobre normas de tránsito, prevención de riesgos y toma de decisiones seguras.

¿Cómo inscribirse en el curso gratuito para motociclistas del MTC?

Para participar en la capacitación de seguridad vial impulsada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es necesario completar el registro en línea. Siga estos pasos:

Ingrese al enlace oficial: https://aulavirtual.mtc.gob.pe/seguridadvial/registro/. Llene el formulario con los siguientes datos: correo electrónico, tipo y número de documento de identidad, apellidos, nombres, fecha de nacimiento y número de celular. Seleccione el tipo de vehículo que utiliza y la modalidad en la que desea seguir el curso (virtual o presencial). Indique la región donde llevará la capacitación: Recuerde que la selección será validada previamente y solo será aceptada si la región figura en su documento, si cometió una infracción en esa zona, o si declara mediante juramento que estudia o trabaja allí. En algunas áreas, la inscripción podría estar sujeta a habilitación previa.

Una vez registrados y validados los datos, los participantes accederán al aula virtual y podrán iniciar el programa según el cronograma establecido.

Con esta medida, el MTC apuesta por transformar el sistema de sanciones en una herramienta educativa. El nuevo curso para motociclistas no solo ofrece la posibilidad de reducir puntos, sino que también apunta a generar conductores más responsables, en un contexto donde la seguridad vial sigue siendo un desafío clave en el Perú.

