Madre causa polémica por castigar a su hijo haciéndole destruir su PlayStation 5 por agredir a su gato

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una madre aplicó un polémico castigo a su hijo: lo obligó a destruir su PlayStation 5. ¿La razón? El pequeño había agredido a su gato, por lo que la mujer quiso darle una lección.

Castigo de una madre tras lo que hizo su hijo con su gato

Los padres de familia no dudan en buscar la forma de garantizar el bienestar de sus hijos y que nunca les falte nada en la vida, pero de la misma forma, dejan lecciones de vida para ayudarlos a enderezar sus caminos si consideran que están portándose mal. Es así como una mujer en Estados Unidos lo evidenció, de acuerdo a un video difundido en redes sociales.

En el material audiovisual se aprecia a la mujer pararse delante de su hijo en el patio de su casa. Seguidamente, agarra su celular y decide grabar el castigo que le impuso al menor por, aparentemente, haber agredido al gato de la familia. En la escena también se logra escuchar que la madre señala que el pequeño tiene "problemas de ira".

Rápidamente, la mujer le indica a su hijo que arroje al suelo "de la misma forma" que lanzó a su mascota. Después se ve al niño agarrar su PlayStation 5 y tirarlo contra el piso reiteradas veces, mientras rompe en llanto por destruir el artefacto hasta que quede inservible.

Madre intentó darle una lección a su hijo: Opiniones divididas

Al final del video, la madre le ordena recoger los restos de la consola y tirarlos a la basura. La fémina detalla que ese castigo sería en su intento de corregir el comportamiento del pequeño y aprenda a cuidar a los animales.

La escena generó opiniones divididas en las redes sociales, ya que algunos usuarios aplaudieron el castigo que le dio la mujer a su pequeño, alegando que así podría aprender a ser más empático y que los padres deben saber cuándo es momento de poner límites en el accionar de los hijos.

"Un niño que lastima a los animales, lastimará a las personas cuando crezca", "la lección más grande que él aprenderá en su vida", "amo a los padres que disciplinan a sus hijos", y "esto es verdadera crianza", expresaron algunos usuarios en Instagram.

Cuestionan a madre por polémico castigo

Por otro lado, las personas cuestionaron a la madre por no optar por otra forma de castigar a su hijo: "¿Todo por un gato? Esto es tortura", "¿Literalmente eligiendo a los animales por encima de la felicidad de los niños?", "¿acaso no había una mejor manera de manejar la situación que haciéndolo romper algo por lo cual gastaste dinero?", escribieron.

Es así como el video donde una madre castiga a su hijo exigiéndole destruir su PlayStation 5 causó el debate en las redes sociales. La mujer habría intentado corregir a su pequeño por agredir a su mascota.