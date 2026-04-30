¿El 2 de mayo es FERIADO en Perú por importante fecha histórica? Esto se sabe

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El 2 de mayo se conmemora una fecha importante en la historia del Perú por lo cual la ciudadanía se pregunta si el gobierno ha declarado feriado ese día o no. Conoce qué dice el calendario oficial.

¿Declaran feriado el 2 de mayo? Calendario oficial del Perú

Muchos ya tienen listas sus maletas para aprovechar el feriado largo de tres días consecutivos que habrá en el país en la primera semana de mayo. Pues bien, como se sabe el día 1 es 'Día del trabajador' y al caer un viernes permitirá aprovechar un descanso prolongado si se suman al sábado y domingo, días en donde se descansa habitualmente.

Ante esa noticia surge una nueva interrogante entre los peruanos, ¿el sábado 2 de mayo también será considerado feriado a nivel nacional? La pregunta nace porque ese día es una fecha trascendental en nuestra historia, ya que se realizó el último acontecimiento bélico contra las fuerzas colonialistas españolas, que fueron derrotadas en el puerto del Callao, siendo una gran victoria peruana y latinoamericana.

De acuerdo al calendario oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la normativa vigente no se reconoce el 2 de mayo como un feriado nacional y tampoco como día no laborable, por lo cual, recuerda que los trabajadores del sector público y privado tendrán que laborar con total normalidad.

Combate 2 de Mayo: Historia e importancia en el Callao

Pese a que esa fecha no es considerada feriado ni día no laborable a nivel nacional, sí se destaca que es una efeméride significativa que busca rendir homenaje a quienes defendieron el puerto del Callao en el Combate del 2 de Mayo de 1866, un episodio que se calificó como una gesta histórica que todo peruano debe recordar como símbolo de la importancia de la unidad entre la población civil y militar para defender la patria.

Combate Naval del Callao en 2 de mayo de 1866.

Feriados que restan en Perú el 2026

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

y Día de la Bandera. Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú. Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Es así como se destaca que el 2 de mayo no es declarado feriado a nivel nacional, de acuerdo a la normativa vigente, pese a que ese día se conmemora el Combate Naval del Callao que en 1866, marcó el fin de la intervención española y el inicio de una nueva etapa para la soberanía de los países del Pacífico.