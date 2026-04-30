¡Alerta sanitaria! Retiran un lote de CONOCIDO ANTIBIÓTICO por fallas de calidad que ponen en riesgo la salud

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de su Sistema de Alertas de Consumo, el Indecopi lanzó una advertencia urgente a nivel nacional, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ha dispuesto el retiro definitivo y la posterior destrucción de un lote de un conocido antibiótico.

La drástica medida se tomó tras confirmarse una deficiencia en sus estándares de fabricación que podría comprometer la salud de los pacientes, activando de inmediato los protocolos de seguridad en todas las farmacias y establecimientos de salud del país.

Antibióticos bajo la lupa

La alerta emitida por las autoridades sanitarias identifica específicamente dos medicamentos cuyos lotes deben ser apartados de inmediato para evitar riesgos:

Duoclamox 500 mg (Amoxicilina + Ácido Clavulánico) : Se ha ordenado el retiro del lote Z23-969 en su presentación de tabletas. Según la autoridad sanitaria, el producto no cumple con uno de los controles de calidad relacionados con uno de sus componentes, lo que podría alterar su efectividad o generar riesgos en su uso. Más detalles de la alerta en este enlace.

(Amoxicilina + Ácido Clavulánico) Se ha ordenado el retiro del en su presentación de tabletas. Según la autoridad sanitaria, el producto no cumple con uno de los controles de calidad relacionados con uno de sus componentes, lo que podría alterar su efectividad o generar riesgos en su uso. Más detalles de la alerta en este enlace. Nitropruchyk 50 mg (Nitroprusiato de Sodio): En el caso de este fármaco inyectable, el problema es crítico. Se detectó la presencia de partículas visibles en el lote 2124391A, una contaminación física que representa un peligro directo para la seguridad del paciente.

El retiro de estos lotes no es un hecho aislado, sino una medida preventiva crucial dentro del sistema de vigilancia sanitaria peruano. La detección de partículas extrañas o fallas en la composición química subraya la importancia de adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados.

DUOCLAMOX 500 mg / NITROPRUCHYK 50 mg

¿Qué hacer si tienes estos medicamentos en casa?

Ante el riesgo detectado, el Indecopi ha emitido una serie de directrices urgentes para proteger a los consumidores:

Suspensión inmediata: Si identificas que tus medicamentos pertenecen a los lotes mencionados ( Z23-969 de Duoclamox o 2124391A de Nitropruchyk), evita su consumo o aplicación de inmediato.

Si identificas que tus medicamentos pertenecen a los lotes mencionados ( de Duoclamox o de Nitropruchyk), de inmediato. Verificación de seguridad: Revisa el empaque o la viñeta del producto para confirmar el número de lote. En caso de duda, consulta con el establecimiento donde lo adquiriste.

Revisa el empaque o la viñeta del producto para confirmar el número de lote. En caso de duda, consulta con el establecimiento donde lo adquiriste. Canal de consultas: Si necesitas más información técnica o tienes dudas adicionales, puedes contactar directamente a la Digemid llamando al (01) 631-4300.

Recuerda que, como consumidor, tienes el poder de alertar a las autoridades. Si has detectado fallas en estos u otros fármacos, puedes reportar un producto peligroso a través del portal oficial del Sistema de Alertas de Consumo.

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o la salud de los consumidores o sus bienes. La información difundida es proporcionada por los proveedores y las autoridades sectoriales competentes.