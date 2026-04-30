José Balcázar sobre operativo militar que dejó 5 muertos en Huancavelica: "Tenemos que pedir disculpas a los deudos"

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

José María Balcázar visitó los estudios de Exitosa este jueves 30 de abril para hablar de la coyuntura que atraviesa el país. Por ejemplo, uno de los temas sobre los que se pronunció es sobre el confuso operativo militar en Huancavelica que dejó cinco fallecidos y otros heridos generado una ola de críticas contra las Fuerza Armadas.

Según el Comando Conjunto, a través de un comunicado, los fallecidos iban a bordo de una camioneta tipo pick-up transportando droga. Además, revelaron que el enfrentamiento armado que se dio fue a raíz de que los jóvenes dispararon primero contra los efectivos del Ejército.

Hubo una carpeta fiscal que motivó el operativo

Respecto a este tema, José María Balcázar indicó en primer lugar que tanto él como su gobierno son defensores de los derechos humanos, además hizo énfasis en la existencia de una carpeta fiscal en la que se basaron las razones del operativo.

"Nosotros somos defensores de derechos humanos, es una cosa que hay que rescatar. Tengo entendido es que había una carpeta fiscal sobre drogas y en ese expediente que denuncian que se montó un operativo para ir donde las zonas donde pudo haber el tráfico", indicó.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el presidente José Balcázar se pronunció sobre el operativo militar que dejó cinco fallecidos en Huancavelica y señaló que corresponde pedir las disculpas del caso a los deudos de las víctimas. En ese sentido, exhortó a que se... pic.twitter.com/j8JLheBgvu — Exitosa Noticias (@exitosape) April 30, 2026

Sin embargo, el mandatario también se refirió a que al momento del confuso incidente en Colcabamba había un fiscal el cual habría autorizado la intervención. Además, aseguró que le llama la atención que los militares intervenidos hayan sido liberados por la Fiscalía.

"Había una fiscal del Ministerio Público y personal del Ejército y cuando hubo el incidente se dieron las cinco bajas. Al final se produjo la detención de los efectivos militares, pero posteriormente el mismo Ministerio Público ordenó su liberación", añadió.

Pide disculpas a los deudos de las víctimas

Finalmente, el jefe de Estado ofreció las disculpas del caso a los familiares de los cinco jóvenes que perdieron la vida y exigió que las investigaciones lleguen a fondo para poder esclarecer el caso.

"Hay que pedir que se den las investigaciones y si hay un proceso tiene que cumplirse, pero nosotros tenemos que lamentar a las víctimas y pedir las disculpas del caso a los deudos. No se puede dejar de hacer una investigación transparente que permita llegar a la conclusión de lo que pasó ahí", finalizó.

En resumen, el presidente de la República, José María Balcázar, se disculpó con los deudos de las víctimas del operativo militar que dejó cinco muertos en Huancavelica.