Amadeo Flores: Congresistas reúnen firmas para interpelarlo por intervención militar en Huancavelica

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Jaime Quito Sarmiento anunció a través de sus redes sociales, que junto a un grupo de legisladores ha conseguido las firmas necesarias para presentar una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno.

Según el texto formulado, la invitación al miembro del Gabinete Ministerial es para que brinde detalles sobre la intervención militar llevada a cabo el pasado 25 de abril en Huancavelica, la cual dejó cinco personas fallecidas.

Reunimos las firmas necesarias para interpelar al ministro de Defensa, Amadeo Flores, a fin de que responda por la masacre de #Colcabamba, #Huancavelica, durante una intervención militar criminal, que le quitó la vida a cinco ciudadanos. Estas muertes no quedarán impunes. pic.twitter.com/XDhBQkswZn — Jaime Quito (@JaimeQuito6) April 30, 2026

Exigen explicaciones por operativo al cual llaman "masacre"

La moción planteada recoge la versión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre un operativo realizado en el distrito de Colcabamba contra presuntos remanentes del narcotráfico; asimismo, de los deudos, quienes, según sus versiones, sus familiares abatidos se dedicaban a actividades agrícolas y que se encontraban transitando por la zona luego de una jornada recreativa.

Es importante recordar que, esta confusa intervención generó que el Ministerio Público abra una investigación preliminar contra ocho miembros del Ejército, así como a tres ciudadanos, por el presunto delito de homicidio calificado.

Debido a la complejidad del caso, fueron detenidos preliminarmente por 48 horas el capitán Luis Montenegro Pardo y los suboficiales Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova. Sin embargo, fueron puestos en libertad por la mañana del martes 28 de abril.

No solo desde el Congreso exigen explicaciones por el hecho, la Defensoría del Pueblo exigió justicia a través de un pronunciamiento y el propio ministro se ofreció de manera voluntaria a concurrir al Parlamento para ofrecer todos los esclarecimiento del caso.

Presidente Balcázar se pronuncia

Quien también se pronunció por el operativo militar en la sierra del Perú fue el propio presidente José María Balcázar. En entrevista exclusiva brindada este jueves 30 de abril al programa "Hablemos Claro", el mandatario se solidarizó con los deudos, ofreció las disculpas del caso y exigió las máximas investigaciones para que se esclarezca la fatídica intervención.

"Hay que pedir que se den las investigaciones y si hay un proceso tiene que cumplirse, pero nosotros tenemos que lamentar a las víctimas y pedir las disculpas del caso a los deudos. No se puede dejar de hacer una investigación transparente que permita llegar a la conclusión de lo que pasó ahí", manifestó.

En ese sentido, aseveró que su administración es fiel defensora de los derechos humanos; sin embargo, no ocultó su asombro por la disposición del fiscal de turno de ordenar la libertad de los involucrados.

El mandatario, así como un grupo de congresistas, exigen una rápida investigación, mientras en paralelo el ministro de Defensa sería llamado a comparecer ante la representación nacional.