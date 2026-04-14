Roblox implementará controles parentales estrictos y filtros de contenido por edad para proteger a menores

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Roblox introducirá cambios estructurales en junio de 2026 para garantizar que los menores naveguen en un entorno digital seguro y controlado. Estas medidas incluyen la división de cuentas por rangos de edad, restricciones automáticas en los chats y un nuevo sistema de verificación de identidad biométrica para padres.

La empresa busca reducir los riesgos de interacción con extraños mediante la creación de Roblox Kids, destinado a menores de ocho años. En este nivel, los pequeños solo accederán a contenidos calificados como mínimos, mientras que el chat estará desactivado por defecto para evitar cualquier tipo de contacto no supervisado.

Roblox estableció limites en su edad.

Nuevas categorías y filtros de madurez

Según la página principal, la plataforma adoptará los estándares internacionales de la International Age Rating Coalition (IARC) para clasificar cada juego disponible en su catálogo de forma precisa.

"Los usuarios menores de 15 años serán agrupados en Roblox Select, permitiendo acceso a contenidos moderados bajo una supervisión parental mucho más estricta y granular", señala el reporte.

Este ajuste permite que los tutores legales utilicen herramientas avanzadas para bloquear títulos específicos o establecer límites de gasto mensual. La intención es que el sistema de seguridad no sea genérico, sino que se adapte a las necesidades de cada familia, permitiendo incluso autorizaciones manuales para juegos restringidos.

Además, la nueva configuración otorga a los padres la facultad de monitorear el tiempo de uso de manera remota desde sus dispositivos. Esto garantiza que las dinámicas de juego sean saludables y no interfieran con las actividades académicas o el descanso necesario de los niños en su rutina diaria.

Verificación biométrica y seguridad global

Para activar estas funciones, será indispensable que los adultos responsables completen un proceso de validación de identidad mediante escaneo facial. Según la fuente consultada, "los usuarios que no verifiquen su edad quedarán restringidos automáticamente a la categoría más baja", asegurando que ningún menor acceda a áreas inapropiadas sin supervisión.

Estas herramientas digitales representan un avance significativo en la moderación de comunidades masivas, priorizando el bienestar emocional y la privacidad de los datos de los niños. Con estas reglas, Roblox intenta mitigar las críticas sobre la exposición de infantes a contenidos adultos y mejorar el control parental y filtros de contenido.

El ecosistema digital debe ser un espacio de aprendizaje y diversión donde el riesgo de ciberacoso sea prácticamente nulo para todos. Al integrar estos controles parentales estrictos y filtros de contenido edad, la plataforma refuerza su compromiso con la seguridad, estableciendo un precedente para otros entornos virtuales de entretenimiento.