¡Atención! Pago ONP 2026: ¿Quiénes recibirán su pensión el lunes 9 de marzo?

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya empezó con el pago de pensiones a sus afiliados. Conoce si eres una de las personas que podrá cobrar sus aportes este lunes 9 de marzo, de acuerdo al cronograma oficial.

Inició el pago ONP de marzo

Más de 774,429 personas se han visto beneficiadas con el pago de pensiones ONP correspondientes al mes de marzo, que empezó el viernes 6. Según la Resolución Viceministerial N.º 0005-2025-EF/11.01, el desembolso del dinero para los pensionistas del Decreto Ley N.º 19990 se realiza de manera escalonada, según la letra inicial del apellido paterno del beneficiario.

En ese marco, surge la interrogante de qué afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) podrán cobrar sus aportes este lunes 9 de marzo, conforme al cronograma publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La pensión ONP es considerada como un ingreso fundamental que garantiza la seguridad económica de los adultos mayores en el país.

También se reportó que, para mayor comodidad, el dinero será depositado en agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes bancarios cercanos a los domicilios de los pensionistas, garantizando comodidad y seguridad en el proceso.

¿Qué pensionistas ONP cobrarán el 9 de marzo?

Siguiendo la programación de la ONP, el pago se realiza de manera alfabética para evitar aglomeraciones y se da de acuerdo a la inicial del apellido paterno de la persona, por lo cual, de acuerdo al cronograma, a quienes les toca cobrar el 9 de marzo son:

Pensionistas del Decreto Ley N.º 19990 con apellidos que inicien con las letras "D" a la "L".

Pero no te preocupes en caso de que no estés dentro de ese grupo, ya que hay otras fechas en que se realizará el desembolso de tus aportes:

Apellidos de la M-Q: 10 de marzo.

Apellidos de la R-Z: 11 de marzo.

Pagos por convenios internacionales, que incluyen a pensionistas de la Ley N.º 27803, se efectuarán el 13 de marzo.

El pago a domicilio se realizará del 12 al 21 de marzo.

Cronograma de pagos ONP marzo 2026.

Otros regímenes

El jueves 12 de marzo se efectuará el pago a los 66,121 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, Régimen Especial Pesquero y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Para obtener mayor información sobre el cronograma, la ONP brinda el número (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Así que si eres pensionista del Decreto Ley N.º 19990 y tu apellido paterno inicia con las letras de la D a la L, no olvides que este lunes 9 de marzo podrás cobrar tu pensión ONP.