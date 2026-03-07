Ángel Comizzo estuvo al borde de las lágrimas en su último partido con Atlético Grau ante FC Cajamarca

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En su último partido al frente de Atlético Grau, Ángel Comizzo vivió un momento lleno de emoción. El técnico argentino, tras temporadas de trabajo con el club piurano, se despidió casi al borde de las lágrimas después de conseguir una victoria importante frente a FC Cajamarca.

Comizzo se despide de Grau con victoria

Ángel Comizzo se fue de Grau por la puerta grande: ganando. El equipo se tumbó 1-0 al FC Cajamarca con un gol de penal del 'Pato' Álvarez. Con estos tres puntos, el cuadro piurano por fin respira y sale del fondo de la tabla.

Durante la conferencia de prensa posterior, el técnico argentino no pudo ocultar su emoción y ofreció un discurso cargado de gratitud y reflexión.

"Agradecido con este grupo, que este fue un año muy difícil desde lo económico. Por eso no pudimos hacer la pretemporada que yo deseaba... Iniciamos la liga sin jugar amistosos. Eso es algo mortal para un equipo de fútbol", señaló Comizzo, destacando las dificultades que enfrentó desde el inicio de la temporada.

El técnico argentino sacó pecho por su gente y aseguró que el equipo va a ir soltándose y agarrando ritmo conforme pasen las fechas. Para él, este grupo todavía tiene mucho más para dar.

"A medida que los partidos vayan pasando, van a ir haciendo su pretemporada y van a ir recorriendo un camino que yo no tengo duda que van a dejar al club en lo más alto", dijo.

Comizzo estuvo al borde de las lágrimas

A medida que avanzaba su discurso, la voz de Ángel Comizzo se fue quebrando. "Los quiero mucho a los jugadores y lamentablemente me toca partir. Pero bueno, esperemos que no sea un hasta siempre. Esperemos que sea algo pronto. Estoy triste, pero así es el fútbol. Gracias", concluyó.

El momento fue recogido con cariño por el club y los fanáticos, quienes reconocieron el compromiso del técnico argentino durante sus tres años al frente del equipo. Atlético Grau, a través de sus redes sociales, también expresó su gratitud:

"¡Gracias por todo, profe! ¡Te vas con un triunfo y en el corazón de todos los piuranos! Por acuerdo mutuo, el profesor Ángel Comizzo deja de ser Director Técnico... Estamos agradecidos por todo lo que logró en nuestra institución".

¿Quién será el próximo DT de Atlético Grau?

Con la salida de Ángel Comizzo, el periodista de L1 Max, Percy Ramos, reveló que Gerardo Ameli será el nuevo entrenador, regresando a la actividad tras varios meses sin dirigir.

De este modo, Ángel Comizzo cierra una etapa en Atlético Grau al borde de las lágrimas, con una victoria frente a FC Cajamarca y dejando un mensaje de gratitud, confianza y profesionalismo que quedará grabado en la historia reciente del club.