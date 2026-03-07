'Al fondo hay sitio' ya tiene fecha de regreso y hora de estreno: Todo lo que debes saber sobre la temporada 2026

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Tras meses de espera y especulaciones, Al fondo hay sitio confirmó oficialmente la fecha y hora de estreno de su temporada 2026. El regreso será el miércoles 18 de marzo a las 21:00, justo después de Esto Es Guerra Desafío 14, y promete mantener a los espectadores al borde del sillón con el misterio sobre el asesinato de Miguel Ignacio de las Casas y la inesperada reaparición de personajes emblemáticos.

Misterio en la nueva temporada de 'Al fondo hay sitio'

El primer adelanto difundido en redes sociales dejó claro que la décima tercera temporada arrancará con interrogantes que pondrán a prueba a los vecinos de Las Nuevas Lomas. El asesinato de Miguel Ignacio de las Casas sigue sin resolverse, y cada familia parece tener algo que ocultar.

En el avance se pueden ver escenas cargadas de tensión: los Gonzáles, los Montalbán, los Lara y los Zapallal intentan descubrir quién puso fin a la vida de Miguel Ignacio de las Casas.

El elenco también muestra escenas emotivas, como las reacciones de Gladys Rengifo, interpretada por Kukuli Morante, y Oto de las Casas, personaje de Sebastián Barreto, ante la muerte de Miguel Ignacio.

Además, la querida serie mostrará el posible matrimonio entre Jimmy Gonzáles y Alessia Montalbán, mientras que otros personajes enfrentan conflictos familiares y secretos que saldrán a la luz en los primeros capítulos.

Cayetana Bogani regresa a 'Al fondo hay sitio'

Una de las sorpresas más comentadas es el regreso de Cayetana Bogani, interpretada por Alessandra Denegri. Tras casi una década fuera de la pantalla chica, la actriz reaparecerá con una actitud resuelta y un objeto que promete marcar un giro en la historia.

En el clip, Cayetana Bogani irrumpe en la vida de Joel Gonzáles y Macarena Montalbán justo cuando celebran la llegada de su primer hijo, generando un choque inesperado entre pasado y presente.

Los fans de Al fondo hay sitio ya han inundado las redes sociales con múltiples teorías sobre cómo afectará esta reaparición de Cayetana a los clanes de Las Nuevas Lomas y al futuro de la familia Gonzáles.

¡Ya hay fecha! Este 18 de marzo a las 21:00 horas, Al fondo hay sitio, el éxito de América TV, vuelve con puros misterios, el regreso de Cayetana Bogani y sorpresas brutales para la gente de Las Nuevas Lomas. La temporada 2026 promete tener a todos los fans enganchadazos frente a la tele ¡No te lo puedes perder!