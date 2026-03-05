Incendio código 4 consume almacén de colchones en Comas: Más de 140 bomberos atienden la emergencia

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de grandes proporciones se registró hace unas horas en el distrito de Comas. El siniestro, de código 4, se produjo en un almacén de colchones que tiene una extensión de aproximadamente 3 km², y ha sido necesario el despliegue de 39 unidades y al menos 140 bomberos voluntarios para atender la emergencia.

Incendio consume almacén de colchones

Según información preliminar, el incendio se originó aproximadamente a las 10 p. m. del 4 de marzo y fue calificado como código 4, algo poco usual en Lima, ya que no se producen con frecuencia incendios de grandes proporciones como el ocurrido hace unas horas en Lima Norte.

Los Bomberos Voluntarios del Perú informaron que 39 unidades y al menos 140 bomberos acudieron al lugar del siniestro para intentar controlar la emergencia, ocurrida en la avenida Condorcanqui, cruce con San Carlos.

Asimismo, Sedapal informó que se han activado los protocolos de emergencia para garantizar el recurso hídrico y que el incendio pueda ser sofocado lo antes posible. Por otro lado, el Ministerio de Salud (Minsa) envió dos ambulancias hasta el lugar con la finalidad de atender eventuales emergencias.

Cabe resaltar que las imágenes difundidas en redes sociales muestran que las llamas alcanzaban varios metros de altura, a lo que se sumaba una gran columna de humo que se desvanecía en el cielo. También se reportaron explosiones durante el incendio, lo cual podría indicar que en el lugar había productos inflamables.

¿Qué hacer en caso de incendio?

Ante la ocurrencia de un incendio en el lugar donde te encuentres, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116 .

Del mismo modo, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Además, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir.

En caso de ocurrir un amago de incendio, la institución recomienda utilizar un extintor para apagarlo, siempre y cuando haya conocimiento de uso. De no ser así, se debe evacuar a una zona segura extrema, no usando los ascensores para transportarse.

Es así que, el incendio de código 4 generó gran preocupación entre los vecinos de la zona, debido a la magnitud de las llamas y la intensa columna de humo. Los bomberos continúan trabajando para controlar el siniestro, mientras las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia para evitar mayores daños.