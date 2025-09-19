¡Atención! Presentan proyecto de ley para que conductores solo tengan que esperar 5 minutos en los peajes

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que Lima se ha convertido en una las ciudades con mayor tráfico de toda América Latina. A diario, millones de ciudadanos tardan varias horas para dirigirse a sus respectivos destinos a través de transporte privado a bordo de sus autos particulares.

Conductores esperarían solo 5 minutos para pagar peajes

Uno de los puntos donde el flujo vehicular se torna aún más complicado, es alrededor de las garitas de peajes distribuidos en diversas partes de la capital. Por ello, una congresista acaba de presentar un proyecto de ley que beneficiaria a los miles de ciudadanos que suelen atravesar estas casetas.

Digna Calle, parlamentaria de Podemos Perú, propuso una iniciativa la cual busca que los conductores solo esperen 5 minutos para pagar la tarifa respectiva de cada uno de los peajes. La idea es que el tiempo sea contabilizado a penas ingresen al carril y luego de superar este tiempo establecido, los mismos puedan cruzar sin ningún tipo de restricción.

Además, en caso de ser aprobada en su respectiva comisión y luego en el Pleno del Congreso de la República, la empresa encargada de los peajes, privada o estatal, sean obligadas a colocar la señalización correspondiente que indique esta ley.

"A un tiempo máximo de espera de cinco minutos para pagar la tarifa de peaje desde que ingresa al carril de pago. La liberación de la circulación por congestionamiento, no le genera al concesionario derecho para obtener compensaciones por las tarifas dejada de cobrar por el exceso del límite previsto en la Ley", indica parte del documento.

Limeños pierden mucho tiempo a diario en los peajes.

MTC propone que peajes sean electrónicos

Otra iniciativa similar presentada en los últimos días fue echa por el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones la cual propone que toda la red de peajes a nivel nacional pase a ser electrónico para así evitar que los choferes se detengan en las garitas.

Dicho dictamen señalas que el gobierno central, los gobiernos regionales y municipales, más el apoyo de la Policía Nacional del Perú, se encarguen de verificar y garantizar la operatividad de esta modalidad la cual se aplica parcialmente en algunos puntos del país.

"Con esta iniciativa, el MTC busca consolidar un sistema de telepeaje interoperable, eficiente y moderno, que facilite la movilidad en las carreteras del país, fortalezca la fiscalización del tránsito terrestre y brinde mayor seguridad a los usuarios", señalaron.

En resumen, la congresista Digna Calle presentó un proyecto de ley que buscaría que los conductores solo esperen 5 minutos para hacer efectivo el pago de los peajes.