Muere Robert Carradine a los 71 años, actor de 'Lizzie McGuire' y 'La venganza de los nerds'

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El actor Robert Carradine murió a los 71 años, según informó el medio especializado Deadline. La noticia fue confirmada por su familia, que además reveló que el intérprete se quitó la vida tras enfrentar durante casi dos décadas un trastorno bipolar, enfermedad contra la que luchó en silencio.

El último adiós a Robert Carradine

La causa de su fallecimiento fue dada a conocer por sus seres queridos, quienes decidieron hablar abiertamente sobre la salud mental para contribuir a romper el estigma. Durante años, Carradine batalló contra esta condición, un proceso complejo que finalmente terminó por superarlo.

A lo largo de su trayectoria, fue reconocido por sus papeles en The Long Riders, Revenge of the Nerds y la serie Lizzie McGuire. Integrante de una de las dinastías más conocidas de Hollywood, construyó una carrera que abarcó cine, televisión, música y automovilismo.

En un comunicado enviado a la prensa, la familia expresó su dolor: "En un mundo que puede sentirse tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos a su alrededor". Con estas palabras recordaron su espíritu luminoso y su constante lucha contra la enfermedad.

Su hermano mayor, Keith Carradine, respaldó la decisión de hacer pública la causa del deceso para generar conciencia. Destacó su talento, sentido del humor y carácter tolerante, cualidades que marcaron tanto su vida personal como profesional.

Finalmente, la familia solicitó privacidad para atravesar este momento de duelo. Mientras Hollywood despide a una figura querida, sus allegados esperan que su historia sirva para visibilizar la importancia de atender la salud mental y acompañar a quienes enfrentan este tipo de trastornos.

La trayectoria de Robert Carradine

Robert Carradine construyó una carrera sólida en Hollywood, respaldado por una tradición familiar ligada al cine. Desde joven mostró versatilidad frente a cámaras, participando en producciones que le permitieron destacar por su estilo natural. Su presencia en pantalla combinaba carisma, sensibilidad y un sello propio muy recordado.

Alcanzó gran popularidad gracias a su papel en Revenge of the Nerds, película que se convirtió en un clásico de los años ochenta. También participó en The Long Riders y en la serie Lizzie McGuire, ampliando su reconocimiento ante nuevas generaciones.

Además de actuar, exploró la música y el automovilismo, demostrando inquietudes más allá de los sets de grabación. Con el paso de los años, Carradine mantuvo una trayectoria constante en cine y televisión. Su legado queda ligado a personajes entrañables que marcaron distintas etapas del entretenimiento estadounidense.