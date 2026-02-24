Tiktoker Moca revela que transmitirá en nacimiento de su bebé EN VIVO: "Yo quería cesárea"

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Moca se ha convertido en una de las tiktokers más polémicas del Perú debido a sus actitudes y comentarios. La creadora de contenido ha confesado que va a transmitir en vivo su parto y ya ha encontrado la forma de hacerlo, ya que inicialmente ninguna clínica quería permitir que el nacimiento de su bebé se transmitiera en redes sociales.

Moca dará a luz en vivo

En la más reciente edición del programa 'Q'Bochinche', Moca estuvo como invitada y sorprendió a los conductores al revelar que en un inicio intentó pedirles a los doctores que el nacimiento de su bebé fuera por cesárea, pero le negaron esa posibilidad.

"Ninguna clínica me permite grabar todo mi parto, o sea, transmitirlo en vivo ", dijo la tiktoker en un inicio, dejando sorprendidos a los conductores. Enseguida, Ric La Torre le respondió: "¿Tú querías al estilo Sheyla Rojas?".

La polémica tiktoker continuó contando que, después de ser rechazada por las clínicas, encontró la forma ideal para poder compartir con sus fanáticos la llegada de su primer bebé.

"Bueno, entonces tendré que parir así (natural). He visto que en una piscina las mujeres paren y ahí sí puedo transmitir. Solo tengo que contratar al personal y ya", explicó.

Finalmente, Moca contó que aún no decide mediante qué plataforma realizará la transmisión. Ha considerado Telegram, ya que allí las personas que deseen acceder deberán pagar, aunque tampoco ha descartado hacerlo a través de Kick, pero aún está evaluando las posibilidades.

Suspenden 'lives' a Moca

La popular creadora de contenido Moca, conocida por sus transmisiones en vivo y rifas para sus seguidores, sufrió un duro golpe luego de que TikTok suspendiera sus lives de manera definitiva hasta 2070. Frente a esta medida, la influencer de 24 años anunció sus planes para que nada afecte sus proyectos.

El pasado 19 de enero, Moca reveló que TikTok suspendió su cuenta @mocatiktok hasta el año 2070. Al respecto, la amiga cercana de la tiktoker, Tilsa 'La Única', dijo que la influencer venía acumulando alertas en la plataforma días antes de la suspensión definitiva.

"Ya había indicios que hacían sospechar que Moca podría quedarse sin cuenta", comentó durante una transmisión en vivo.

Es así que, la decisión de Moca ha generado debate en redes sociales, donde muchos cuestionan los límites entre la vida privada y el contenido digital. Mientras tanto, la influencer continúa evaluando detalles logísticos y la plataforma adecuada para transmitir el nacimiento, un momento que promete captar la atención de miles de seguidores.