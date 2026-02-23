Isabella Ladera revela cómo está llevando su embarazo con Hugo García: "Lloro y me amargo mucho"

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Isabella Ladera está esperando la llegada de su segundo bebé, esta vez con su novio Hugo García. La influencer se ha mostrado muy abierta a compartir detalles de su embarazo y recientemente reveló cómo está sobrellevando los cambios emocionales y cómo hace para lidiar con ellos.

Isabella Ladera habla sobre su embarazo

La influencer venezolana abrió una caja de preguntas en su cuenta personal de Instagram para absolver dudas de sus seguidores. Una de ellas le preguntó directamente sobre cómo se siente actualmente. "¿Cómo ha sido para ti el cambio emocionalmente?", le preguntaron.

Isabella fue muy abierta y, al parecer, tiene sentimientos y emociones encontradas. Explicó que muchas veces no quiere ver a nadie ni tener a nadie cerca, pero arrepentidamente eso cambia y quiere compartir con personas, lo cual le parece muy irónico.

"Ha sido hermoso, pero lloro y me amargo mucho. Es como que no tolero nada ni a nadie y quiero estar muy en la mía y ser muy mía, encerrada en una burbuja, pero de la nada quiero compartir con mi gente y estar rodeada de afecto. Ja, ja, ja, ja, ja", explicó.

Isabella Ladera cuenta detalles de su embarazo

Como se sabe, la influencer está casi en la recta final de su embarazo, ya que en una entrevista que concedió a un medio extranjero dijo que posiblemente tendría a su bebé en abril o mayo, lo cual confirmaría que actualmente tiene siete meses de gestación.

Madre de Hugo habla sobre el embarazo de Isabella

La noticia del embarazo de Hugo García y su pareja, la influencer venezolana Isabella Ladera, no solo emocionó a sus seguidores, sino también a su círculo más cercano.

Quien decidió manifestarse públicamente fue su madre, Fabiola Galmez, quien no dudó en expresar su alegría en la publicación que hizo Isabella Ladera en su cuenta de Instagram. "Felicidades a los dos y muchas bendiciones gracias", escribió la madre del exchico reality.

El entusiasmo no se quedó solo en la madre de Hugo. Su hermano, Ayrton García, también reaccionó a la noticia y dejó un mensaje que rápidamente se viralizó entre los seguidores de la pareja. "Soy tío x3", escribió, precisando que este será el primer hijo del modelo, pero su tercer sobrino.

De esta manera, Isabella Ladera vive con intensidad esta nueva etapa de su vida. Aunque enfrenta cambios emocionales propios del embarazo, se muestra sincera y cercana con sus seguidores. A pocos meses de dar a luz, continúa compartiendo cada experiencia, ilusionada por la pronta llegada de su segundo bebé.