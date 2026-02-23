San Borja: automóvil se incendia en plena Vía Expresa Javier Prado y provoca cierre temporal de un carril

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un terrible hecho se registró esta madrugada en la Vía Expresa Javier Prado, en San Borja. Un automóvil se prendió en llamas y terminó completamente calcinado frente a la mirada atónita de su dueño y su acompañante. El hecho provocó el cierre parcial de al menos dos carriles de la mencionada vía.

¿Por qué se incendió el automóvil?

Según informó nuestro reportero de Exitosa Noticias, Kevin García, el auto estaba ocupado por dos personas al momento del siniestro. Durante el incendio, ambos abandonaron la unidad y vieron cómo se consumía en llamas. El automóvil quedó completamente calcinado por dentro y por fuera y sería totalmente inservible.

El hecho provocó que dos carriles de la Vía Expresa Javier Prado, en sentido hacia San Isidro, fueran cerrados por alrededor de 40 minutos. El auto fue remolcado por una grúa y la Policía llegó para iniciar las investigaciones, aunque se presume que el incendio se habría producido por un problema técnico.

En el lugar quedaron manchas de aceite y autopartes del vehículo destruido. El hecho fue presenciado por transeúntes y vecinos de la zona y, afortunadamente, ningún otro vehículo se vio comprometido. Tampoco hay víctimas que lamentar. Se espera que el personal de limpieza pueda despejar la vía para evitar accidentes en las próximas horas, cuando muchas personas salen a trabajar y estudiar.

¿Cómo prevenir fallas técnicas en carros?

Prevenir fallas técnicas en los vehículos es fundamental para evitar accidentes y gastos inesperados. Realizar mantenimientos periódicos permite detectar a tiempo posibles desperfectos en el motor, frenos y sistema eléctrico. Revisar el manual del fabricante y respetar los tiempos de servicio ayuda a prolongar la vida útil del automóvil.

Otro aspecto clave es revisar constantemente los niveles de aceite, refrigerante y líquido de frenos. También es importante verificar la presión y el estado de los neumáticos, así como el funcionamiento de luces y batería. Escuchar ruidos extraños o percibir vibraciones inusuales puede alertar sobre problemas mecánicos.

Finalmente, acudir a talleres formales y utilizar repuestos de calidad marca la diferencia en el rendimiento del vehículo. Evitar sobrecargar el auto y conducir de manera responsable reduce el desgaste prematuro. Una revisión preventiva antes de viajes largos brinda mayor seguridad y tranquilidad al conductor y pasajeros.

Es así que, el incendio del vehículo en la Vía Expresa Javier Prado generó alarma y obligó al cierre temporal de dos carriles durante 40 minutos. Afortunadamente, los ocupantes lograron salir a tiempo y no se reportaron heridos. Las autoridades investigan las causas, mientras se realizan trabajos de limpieza para evitar nuevos accidentes.