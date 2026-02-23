Kenyi Succar celebra que superó el cáncer de tiroides: "Los momentos más duros de mi vida"

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Ganó la batalla! Kenyi Succar anunció, otra vez en sus redes sociales, que finalmente superó el cáncer de tiroides, tras un largo tratamiento y una posterior cirugía. El músico se mostró muy feliz de haber superado lo que considera una de las etapas más difíciles de su vida y anunció por todo lo alto su regreso a la escena musical.

Kenyi superó el cáncer de tiroides

El hermano de Tonny Succar compartió la noticia muy emocionado, anunciando que la cirugía de tiroides que le realizaron dio resultados y que el médico le informó, a través de una videollamada, que ya no tiene cáncer. Además, dijo que el lado de la tiroides que aún conserva en su cuerpo está funcionando bien, por lo que no necesitará medicación ni tratamiento.

El artista contó que, aunque en un inicio sospechaba en un 70% que era cáncer, finalmente fue confirmado en su totalidad. Ahora que ha superado esta difícil batalla, no debe bajar la guardia, ya que tendrá que realizarse chequeos periódicos para prevenir que la enfermedad regrese.

" Tengo que chequearme cada año . Chequearme o, si no, vuelve, pero no va a volver. Estoy tan feliz de gritarles esta noticia a todos ustedes", dijo. Kenyi también envió un mensaje a todas las personas que están pasando por una situación similar: "Estoy contigo, estamos contigo, todos estamos juntos en esta batalla que se llama la vida. Si estás pasando un momento duro en tu vida, créeme que todo va a estar bien ", agregó.

Finalmente, Succar confesó que afrontar el cáncer fue uno de los momentos más difíciles de su vida, ya que se le juntaron varias cosas, y agradeció a su familia y a su esposa por apoyarlo en todo el proceso. También anunció que próximamente retornará a los escenarios de la mano de una conocida agrupación de cumbia.

La operación de Kenyi Succar

En diciembre del 2025, el músico anunció que fue sometido a una delicada operación debido a un tumor maligno detectado en la tiroides. A través de sus redes sociales, Kenyi Succar compartió un mensaje lleno de esperanza antes de la intervención.

"Ya me tocó el día, tengo mi cirugía de la tiroides, me detectaron un 70% de tener cáncer a la tiroides. Aunque tengo nervios, yo sé voy a estar bien y tengo mucha fe en que Dios está conmigo", indicó el artista.

Antes de su operación, Kenyi Succar se mostró sereno y agradecido por el apoyo recibido de sus seguidores y seres queridos: "Tengo mucha tranquilidad por todas las oraciones, mensajes, comentarios, estoy eternamente agradecido", dijo.

Es así que, Kenyi Succar celebró haber superado el cáncer de tiroides tras un proceso médico que incluyó cirugía y constantes chequeos. Agradecido con su familia y esperanzado por el futuro, el músico aseguró que no bajará la guardia y que pronto volverá a los escenarios para reencontrarse con su público.