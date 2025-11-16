Vigésimo octavo friaje en la selva: Se esperan lluvias intensas, descargas eléctricas y ráfagas de viento

16/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Para tener en cuenta! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de un nuevo evento meteorológico para los próximos días en la selva peruana. A continuación, te contamos los detalles para que tomes todas las prevenciones del caso, si es que estás en las ciudades donde ocurrirá este suceso climático.

¿Qué evento climatológico ocurrirá?

A través de sus plataformas institucionales, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente informó el ingreso al territorio nacional del vigésimo octavo friaje, del lunes 17 al martes 18 de noviembre.

En esa línea, especialistas del Senamhi explicaron que la masa de aire frío ingresará por la selva sur la noche del lunes 17 y se desplazará hacia la selva central hasta el martes 18 de noviembre, generando lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas, vientos con velocidades alrededor de los 45 km/h especialmente en selva baja y cobertura nubosa a lo largo del día, principalmente en la selva centro y sur.

Asimismo, se prevé un descenso de la temperatura durante el día, acompañado de un ambiente más nublado. Además, se prevé un ligero incremento de la sensación de frío, principalmente durante horas nocturnas, madrugada y primeras horas de la mañana.

En la selva sur, los departamentos de Madre de Dios, Puno y Cusco se estiman temperaturas diurnas entre 24°C y 27°C. En la selva centro se esperan valores entre los 26°C y 28°C. En la selva sur la temperatura nocturna alcanzaría registros próximos a los 18°C.

📢#NotaDePrensa | #Senamhi #Minam Selva peruana presentará lluvias, incremento de la velocidad del viento y descenso de las temperaturas, por el vigésimo octavo friaje.



📲https://t.co/WDJFQvOT93 pic.twitter.com/JlcQn2wfQz — Senamhi (@Senamhiperu) November 14, 2025

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), llamó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, las autoridades están llamada a asumir con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades.