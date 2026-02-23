¡Tragedia en Comas! Enfrentamiento entre presuntos barristas deja 2 muertos y un herido

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo hecho de sangre fue registrado hace unas horas en Comas. Un enfrentamiento entre dos grupos de presuntos barristas dejó dos muertos y un herido tras una feroz pelea y posterior balacera. Los vecinos tuvieron que refugiarse en sus casas para no salir heridos y resguardar su seguridad.

Pelea de barristas termina en tragedia

El hecho ocurrió poco antes de las 11 de la noche de ayer, 22 de febrero, en una zona residencial muy concurrida. Según los testigos, todo inició cuando cuatro sujetos llegaron a un cruce a bordo de una mototaxi y, a los pocos segundos, fueron emboscados por un grupo de barristas, lo que desató una batalla campal con machetes y piedras.

Sin embargo, la situación se agravó cuando empezaron a sonar disparos, por lo que los vecinos de la zona tuvieron que refugiarse en sus casas. La balacera dejó como saldo dos muertos, identificados como Brandon Félix Yanac y Abduc Hilario Rodríguez, y un herido, Alejandro Sanz Ceferino.

Los vecinos que presenciaron el hecho afirmaron que la pelea fue muy violenta. Prueba de ello es que varias balas impactaron en los muros de sus casas. Incluso, un vecino contó que encontró un casquillo de bala dentro de su domicilio. "Cuando entré a mi casa, encontré un casquillo de bala dentro de mi reja", declaró a nuestro medio.

Vecinos temen por sus vidas

Tras la balacera, fueron los vecinos quienes auxiliaron a los dos jóvenes que recibieron los disparos y, a bordo de una patrulla, fueron trasladados al Hospital Sergio E. Bernales, en Collique, donde finalmente perdieron la vida. Ahora los vecinos temen por su seguridad, ya que afirman que los barristas han tomado ese cruce como punto de enfrentamiento.

Cabe resaltar que en la esquina donde ocurrió el enfrentamiento hay una tienda mayorista que cuenta con cámaras de seguridad, las cuales serán claves para determinar responsabilidades tras el asesinato de estas dos personas en medio de la pelea y la Policía Nacional del Perú llegó al lugar para iniciar las investigaciones. Además, los vecinos no descartaron la posibilidad de colocar una reja para proteger su seguridad.

Es así que, el violento enfrentamiento entre presuntos barristas en Comas dejó dos fallecidos y un herido, sembrando el miedo entre los vecinos. La balacera obligó a las familias a refugiarse en sus casas. Ahora, la Policía investiga lo ocurrido, mientras los residentes exigen mayor seguridad para evitar nuevos hechos de sangre en la zona.