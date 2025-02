¡Atención! Tumbes, Piura, Lambayeque registrarán temperaturas entre 33 °C y 37 °C

03/02/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, para este martes 4 de febrero, se prevén temperaturas máximas entre 33 °C y 37 °C en las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque.

¿En qué provincias se registrará un aumento de la temperatura?

De acuerdo al aviso meteorológico N° 43, el incremento de la temperatura diurna en la costa norte, de moderada a fuerte intensidad, persistirá hasta el miércoles 5 de febrero.

"El Senamhi informa que, del martes 4 al miércoles 5 de febrero, se registrará el incremento de la temperatura diurna en la costa norte, de moderada a fuerte intensidad. Además, se espera escasa nubosidad durante el día, incremento de la radiación ultravioleta (UV)", indicó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.

Asimismo, el Senamhi indicó que se espera escasa nubosidad durante el día y aumento de la radiación ultravioleta (UV).

Cabe recordar que, las provincias de posible afectación son: Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe (Lambayeque), Piura, Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Sullana, Talara, Sechura (Piura) y Tumbes, Contralmirante Villar, Zarumilla (Tumbes).

📢 #Aviso #SENAMHI #MINAM Del 4 al 5 de febrero se registrará el incremento de la temperatura diurna en la costa norte.



✅ Además, se espera escasa nubosidad durante el día, incremento de la radiación UV.



📲 https://t.co/PrrjXPl9du pic.twitter.com/sOCITu1zSN — Senamhi (@Senamhiperu) February 2, 2025

Recomendaciones de Indeci ante aumento de temperaturas

Ante el aviso meteorológico del Senamhi, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la ciudadanía aplicarse bloqueador y protector solar, usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta.

Del mismo modo, la institución sugirió beber abundante líquido, no ingerir comidas y refrescos que no tengan refrigeración, ni exponerse de forma directa a los rayos de so. En esa misma línea, Indeci indicó que la población debe asegurarse que los pescados, mariscos y carnes rojas se encuentren frescos para evitar intoxicación.

Para quienes permanecen en casa o en el trabajo, el Indeci recomienda mantener una buena ventilación en los espacios cerrados y usar ropa de colores claros, que ayuda a reflejar el calor. Asimismo, se aconseja evitar actividades físicas intensas entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m., cuando la temperatura y la radiación solar alcanzan sus niveles más altos.

Otra medida preventiva clave es disponer de sobres de suero oral en los hogares, una opción efectiva para prevenir la deshidratación. Estas acciones buscan reducir los riesgos para la salud, especialmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

