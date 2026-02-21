PNP capturó a brazo armado de 'Los Pulpos' en Trujillo: Alias 'Ángel' confesó haber cometido crímenes

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a alias 'Ángel', presunto brazo armado de la organización criminal denominada 'Los Pulpos', quienes operan en distintas zonas de Trujillo. Según se conoció, durante su detención, las autoridades incautaron artefactos explosivos y demás elementos.

Intervención en Alto Trujillo

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio del Interior (Mininter) realizó la publicación de un video en donde se evidencia la captura del sujeto identificado como Luis Ángel Criollo Molina. Al respecto, las autoridades policiales brindaron detalles sobre dicha intervención.

"En Trujillo fue capturado alias El Ángel, confeso brazo armado de la red criminal Los Pulpos. Este sujeto estaría involucrado en al menos cinco homicidios. Entre sus víctimas figuran empresarios, expolicías y figuras públicas. ", escribieron en su publicación, este sábado 21 de febrero.

En tal sentido, se conoció que la intervención se llevó a cabo en Alto Trujillo - El Porvenir y, fueron agentes del Departamento de Investigación Criminal Centro de la Policía Nacional del Perú (PNP) los encargados de la detención del sujeto acusado de ser uno de los sicarios de la organización criminal 'Los Pulpos', dedicada a extorsiones, robo, cobro de cupos, entre otros delitos.

🚨 #LaLibertad | 𝑮𝒐𝒍𝒑𝒆 𝒂𝒍 𝒃𝒓𝒂𝒛𝒐 𝒂𝒓𝒎𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 "𝑳𝒐𝒔 𝑷𝒖𝒍𝒑𝒐𝒔" 𝒆𝒏 𝑻𝒓𝒖𝒋𝒊𝒍𝒍𝒐 💥



La Policía Nacional del Perú detuvo a un presunto sicario vinculado a la organización criminal "𝐋𝐨𝐬 𝐏𝐮𝐥𝐩𝐨𝐬", durante una intervención en Alto Trujillo - El... pic.twitter.com/Hm6F8WdT8Q — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 21, 2026

Detenido confesó ser parte de 'Los Pulpos'

Cabe mencionar que, el general PNP Franco Moreno Panta, jefe de la Tercera Macro Región Policial La Libertad, brindó más detalles sobre lo que fue la intervención efectuada el último jueves 19 de febrero. Según indicó, el detenido tenía en su poder dos artefactos explosivos listos para ser usados en atentados en la provincia de Trujillo, así como un celular y una billetera.

Es así que, dichos elementos, quedaron a recaudo de las autoridades de la Dirincri de Trujillo, quienes investigarán el caso para determinar la presunta responsabilidad de 'Ángel' en atentados registrados en la región. Asimismo, el general PNP informó que el detenido confesó en forma voluntaria pertenecer al brazo armado de 'Los Pulpos'; además, aseguró estar involucrado en cinco homicidios entre 2023 y 2026.

"¿Tú perteneces a la organización 'Los Pulpos' Sí, bueno siempre me llamaban, me hablaban por un mensaje anónimo, un número anónimo?", dijo el sujeto que fue interrogado por el general Moreno.

De esta manera, con la reciente captura de alias 'Ángel', la Policía Nacional indicó que se estaría debilitando a la banda 'Los Pulpos'. Además, mencionaron el cabecilla de dicha organización criminal está siendo buscado por las autoridades hasta en el extranjero; esto con ayuda de sus pares de Chile y Bolivia.