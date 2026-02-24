Presunta víctima de agresión de tiktoker Valentino rompe su silencio: "Comenzó a patearme las costillas"

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El popular tiktoker Valentino se encuentra en el ojo del huracán luego de ser denunciado por una joven de haberla agredido tras una discusión en el distrito de Ventanilla. Si bien el creador de contenido se defendió afirmando que actuó en defensa de su hermano y familia. La mujer que salió afectada rompió su silencio y dio su versión de lo suscitado.

No realizó denuncia por razón económica

Este martes 24 de febrero, el programa de YouTube 'Q'Bochinche' sostuvo una entrevista con la fémina que fue agraviada quien se llama Zamira Grados. En primer lugar, al ser consultada cómo salió de la operación a la que fue sometida producto de la agresión física que recibió, ella respondió que "todo salió muy bien". "Después de esta operación tengo que estar un mes en cama", añadió.

En medio de este caso hubo muchas personas quienes dejaban entrever que Grados había denunciado al también influencer por un interés económico, sobre ello aclaró que si hubiero querido recibir dinero "le hubiera pedido" directamente a la mamá del joven.

"Yo en ningún momento a la señora le pedí apoyo solo le dije que se haga justicia. Esta denuncia no es base porque él es un influencer. Así hubiera sido él o una persona común y corriente, la denuncia igual se hubiera hecho. He escuchado muchas opiniones que lo denuncio porque supuestamente tiene fama y quiero su plata, cosa que es totalmente incorreecta", dijo.

Asegura que sí fue agredida por Valentino

Adicionalmente explicó que tanto Valentino como ella se encontraban en distintas discotecas, la noche del 14 de febrero. Resulta que Zamira junto a sus primos fueron insultados por una joven a la cual no conocían, cuando de pronto el titkoker se apareció e interviene.

Posteriormente en escena se le acerca a Valentino un joven que supuestamente le dice que Grados agredió a su hermano. Y allí fue que según relata la afectada, el joven se lanza contra ella y otra chica generando que caiga al suelo.

"No sé si se ha querido agarrar de mi cara o cabello, me araña el cuello. Al momento de separarse comienza a patearme las costillas y ahí es donde sus amigos, las personas que me han pateado han sido parte de sus amistades. Ahí es donde me paro y ellos se van. Hace su escudo (Valentino) para que no lo toquen. Nunca recibí ayuda de ningún serenazgo sabiendo que estaba cojeando", reveló.

Es así como Zamira Grados aseguró que sí fue agredida por el tiktoker Valentino, la noche del 14 de febrero. Además, aclaró que su denuncia contra él no tiene algún motivo económico.